Napoli, la mossa di De Laurentiis: ecco cos’ha fatto oggi

Il presidente De Laurentiis è stato protagonista di un gesto davvero importante. Il Napoli non sta attraversando un ottimo periodo: ecco la verità

Servirà lo spirito giusto per superare così l’ostacolo chiamato Genoa. Il Napoli vuole risalire in fretta in classifica, ma ora ogni gara sarà decisiva in ottica futura. Anche Walter Mazzarri è tornato così in bilico, ma il presidente De Laurentiis ha compiuto un gesto davvero importante.

Un momento decisivo per svoltare definitivamente, ma il percorso resta più arduo del previsto. Il Napoli non ha iniziato al meglio la stagione sotto la gestione di Rudi Garcia per poi optare su Mazzarri come guida tecnica. I risultati non sono stati così continui, ma ecco che qualcosa potrebbe cambiare improvvisamente. Il gesto davvero importante che fa intendere parecchie cose in casa partenopea.

Napoli, il gesto dal cuore: la verità di De Laurentiis

In poco tempo tutto è cambiato in casa partenopea. Dal trionfo dello Scudetto ai problemi stagionali tra Garcia e Mazzarri: una voglia incredibile per essere di nuovo protagonista in Italia e all’estero portando in giro il progetto Napoli. Ecco cos’ha fatto nelle ultime ore De Laurentiis.

Saranno ore intense anche per conoscere il futuro di Walter Mazzarri. Secondo Cronache di Spogliatoio ci sarà anche una possibile ultima spiaggia per l’allenatore livornese che potrebbe essere anche sollevato dall’incarico in caso di risultato negativo. La sfida si preannuncia entusiasmante con le ultime ore ricche di polemiche per quanto riguarda il ritorno di Victor Osimhen, arrivato con estremo ritardo nella città partenopea.

Inoltre, come riportato in esclusiva da Calcionapoli24 il presidente De Laurentiis è arrivato in serata da Roma. Sarà presente allo Stadio Maradona per assistere alla sfida contro il Genoa, in programma alle 15. Sarà anche presente contro il Barcellona, in programma mercoledì sera in Champions League per una sfida da urlo nuovamente in campo internazionale.