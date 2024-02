Ritiro Nadal: è arrivato l’annuncio dello spagnolo

Le parole pronunciate dal maiorchino hanno creato grande sconforto tra gli appassionati di tennis: ecco cosa ha detto nelle ultime ore

Il futuro sportivo di Rafael Nadal è sempre più un rebus. Infortunatosi all’anca sinistra durante l’Australian Open 2023, il tennista spagnolo è stato costretto a fermarsi ai box per circa un anno al fine ritrovare la forma migliore. Il suo rientro in campo è avvenuto lo scorso gennaio, quando da numero 668 al mondo ha preso parte all’Atp 250 di Brisbane sfruttando il ranking protetto, una particolare esenzione dedicata ai giocatori reduci da uno stop di almeno sei mesi.

Sul cemento del Queensland, il 22 volte campione slam ha immediatamente dato buoni segnali di competitività superando Dominic Thiem e Jason Kubler ed approdando ai quarti di finale. Qui, però, è incappato in un nuovo problema fisico – riguardante una parte del corpo molto vicina a quella appena guarita – ed è uscito mestamente di scena sotto i colpi di Jordan Thompson.

A causa dell’ennesimo imprevisto, Nadal ha dovuto rinunciare a diversi tornei a cui era iscritto, tra cui l’Atp 500 di Doha in programma la prossima settimana.

L’annuncio del forfait è purtroppo arrivato qualche ora fa. “Le sensazioni non sono buone e non posso rischiare. Sono arrivato molto vicino a Doha, mi sono allenato ad altissima intensità, ma non ho fatto neanche un set. Quando sono andato a Brisbane ero pronto, ma non ora. Il rischio è inaccessibile in questo momento”, ha spiegato il maiorchino ai microfoni di Cadena COPE.

Quale futuro per Rafa Nadal? Le parole dello spagnolo sono chiare

A questo punto si prevede che il rientro in campo di Rafa possa avvenire nel mese marzo, in occasione del Sunshine Double che prevede i Masters 1000 di Indian Wells e Miami in rapida successione. Ma nel prosieguo dell’intervista, lo spagnolo ha affermato che il suo più grande auspicio è “arrivare sulla terra battuta in condizioni accettabili“. E poi? E poi, si è anche lasciato andare ad una rivelazione sul suo futuro…

Quando, infatti, i colleghi iberici hanno toccato il tema del ritiro, il 37enne di Manacor non si è sottratto dall’affrontare l’argomento in modo molto onesto: “Andrò avanti giorno per giorno, non posso confermare nulla al 100%. Annuncerò se sarà l’ultimo anno prima del Roland Garros, voglio prendermi ancora qualche mese per prudenza”.

Inutile dire che le parole di Nadal hanno suscitato grande apprensione tra gli appassionati di tennis: la sensazione emersa è che si sia vicinissimi alla fine di un’era. L’augurio di tutti – forse anche dei suoi più acerrimi rivali – è che ciò possa avvenire con un ultimo coup de théâtre.