Bomba Napoli in diretta: Mazzarri, game over

Annuncio esplosivo sul Napoli: Mazzarri, ecco cosa sta succedendo

Walter Mazzarri sempre più in difficoltà, come il suo Napoli. La squadra proprio non riesce a svoltare in questa stagione, nata male e che rischia di finire peggio.

Il cambio di allenatore arrivato a novembre non ha portato i risultati sperati, l’ex Cagliari sta facendo addirittura peggio di Garcia che aveva lasciato gli azzurri qualche posizione più su in classifica, a stretto contatto con la zona Champions.

Adesso invece i partenopei sono noni, a -7 dal quarto posto. Da non credere la scorsa estate, quando gli azzurri si apprestavano a cominciare una stagione da Campioni d’Italia e con il tricolore sulle maglie.

Basterebbe guardare quello per ricordarsi chi è il Napoli e provare a salvare il salvabile in una stagione fin qui da horror. Si proverà in tutti i modi ad arrivare tra le prime quattro, ma non sarà facile considerando l’alta concorrenza. In ogni caso a fine stagione sarà addio, il tecnico di San Vincenzo è solo un traghettatore.

Bomba su Mazzarri, game over al Napoli!

In molti stanno iniziando a chiedere l’esonero dell’allenatore a partire dai tifosi, passando per addetti ai lavori e anche illustri ex. Come lo è, ad esempio, Roberto “El Pampa” Sosa. L’ex attaccante azzurro è intervenuto ai microfoni di Tele A e ha letteralmente distrutto il tecnico toscano.

“Il primo tempo contro il Milan è stato brutto, ho visto giocatori fuori posizione” attacca Sosa. Che poi rincara la dose: “Mazzarri deve rimettere i giocatori al loro posto, io voglio essere ottimista ma così è difficile” sospira. “Anche dal punto di vista della comunicazione non capisco, vengono dette cose che non corrispondono al vero. Cosa sta combinando il tecnico?”. Poi arriva una vera e propria entrata a gamba tesa, parole durissime verso l’allenatore.

“Continua a scaricare le colpe su quando lui non c’era, ma questa situazione è peggiorata negli ultimi mesi. Ha detto che contro il Milan gli azzurri hanno fatto un’ottima partita, ma che cosa ha visto?! Forse solo gli ultimi 20′”. La chiosa finale è la stilettata più grande: “Dalle sue parole si capisce che è in difficoltà, il calcio si evolve, lui e la sua metodologia sembrano essere rimasti a quindici anni fa”. Critiche fortissime su un allenatore che, effettivamente, col passare del tempo ha trovato sempre più difficoltà in qualsiasi piazza abbia allenato.