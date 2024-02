Chiesa subito via dalla Juve, lo prende un’altra Big del campionato italiano

Una bomba di mercato scuote i tifosi della Juve, Federico Chiesa valuta per il futuro un nuovo top club italiano

Federico Chiesa potrebbe trovarsi in mezzo a un intreccio di calciomercato davvero clamoroso. L’ultimo annuncio sul futuro dell’esterno spiazza i bianconeri.

Chiesa resta uno degli attaccanti più seguiti in Serie A. Il classe ’97 ha grandi doti tecniche, ma in questa stagione, dopo una buona partenza, è rimasto frenato dai soliti acciacchi fisici. Ha sinora giocato 19 partite in campionato con 6 gol e 2 assist, ma negli ultimi tempi la sua incisività sta venendo meno.

Nelle ultime sette gare in Serie A, ha giocato solamente in quattro occasioni e solo contro l’Udinese è rimasto in campo per più di un tempo, non riuscendo a incidere nel match di lunedì sera.

La situazione contrattuale resta poi in bilico, Chiesa va in scadenza a giugno 2025 e, senza un rinnovo, Giuntoli sarà costretto a cederlo. Tanto che potrebbe aprirsi un’ipotesi Chiesa per il Milan, l’annuncio del calciatore Emiliano Viviano, intervenuto ai microfoni di Tv Play, è tra i più discussi sui social.

Chiesa al Milan, c’è un intreccio di mercato

Viviano ha suggerito questa soluzione al calciatore cresciuto nella Fiorentina, Chiesa potrebbe ritrovare l’entusiasmo a San Siro: “Oltre agli infortuni, anche il sistema di gioco e come la Juve lo mette in campo non lo aiuta di certo. Sono convinto che al Milan, per il suo tipo di gioco, potrebbe fare molto meglio”.

L’attuale portiere dell’Ascoli ha così parlato del futuro di Chiesa valutandone un’ipotesi che sarebbe quanto meno affascinante per tutta la Serie A. L’esterno bianconero potrebbe trasferirsi al Milan, questa opportunità potrebbe legarsi alla contestuale partenza di Rafael Leao dai rossoneri: “Chiesa resta uno dei talenti puri del calcio italiano, fossi nel Milan cederei il portoghese per prenderlo subito”.

Un’opzione pazzesca, quindi, è quella suggerita dal portiere e che potrebbe innescare un effetto domino sul mercato. Leao potrebbe andare al Psg, il Milan ha una clausola speciale, inserita al momento del rinnovo lo scorso giugno, nei riguardi del portoghese: dal 1° al 15 luglio, chi vorrà acquistare il suo numero dieci, dovrà versare ben 175 milioni di euro.

I soldi non mancano ai francesi che, liberandosi anche dell’ingaggio abbastanza oneroso di Kylian Mbappè, potrebbero definire l’operazione con i rossoneri. Il fiume di denaro per il Milan potrebbe consentire poi ben due operazioni, con una coppia per il futuro che va in scadenza nel giugno 2025: oltre Chiesa, la dirigenza potrebbe puntare su David del Lille.