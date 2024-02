Conte, niente Serie A: annuncio esplosivo

Antonio Conte potrebbe non tornare in Serie A la prossima stagione: c’è un annuncio esplosivo in tal senso che spiega bene come stanno le cose

Conte è fermo da un anno dopo l’avventura terminata in anticipo con il Tottenham. Al di là delle varie squadre che gli sono state accostate, il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Un suo ex compagno svela qualcosa in più.

Dove allenerà Antonio Conte nella prossima stagione? L’interrogativo è ormai ricorrente da tempo e non esiste una risposta definitiva.

Nel corso dei mesi sono stati accostati a lui grandi squadre di Serie A come il Napoli prima e la Roma poi. De Laurentiis e Friedkin si sono dovuti accontentare di Mazzarri e De Rossi perché il tecnico leccese ha deciso di rifiutare le offerte. La spiegazione ufficiale è stata quella di non voler prendere un club in corsa, costruito da altri e in condizioni difficili.

La voglia di tornare a lavorare in Italia era stata confermata dal diretto interessato in alcune interviste dello scorso anno, ma serve anche il progetto giusto. Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza del Milan, sempre più distante da Stefano Pioli.

Con ogni probabilità i rossoneri divideranno la propria strada da quella dell’allenatore emiliano a giugno e si stanno guardando intorno per capire a chi affidare la rosa. Sembra che il favorito possa essere Thiago Motta e questo allontanerebbe Conte da un’altra pretendente.

Antonio Conte, il futuro può essere tedesco: Ravanelli lo vedrebbe bene al Bayern Monaco

Non è da escludere che nel futuro di Conte possa esserci ancora l’estero, magari perché no la Bundesliga. Fino a questo momento nel suo curriculum c’è stata solo la doppia esperienza in Inghilterra con Chelsea e Tottenham. Con entrambi ha ottenuto il traguardo per cui era stato chiamato, ovvero vincere la Premier League e rientrare tra le prime 4 per qualificarsi alla Champions League.

Un suo ex compagno lo vedrebbe molto bene al Bayern Monaco, che ha decisamente bisogno di cambiare Tuchel dopo i disastrosi risultati ottenuti.

Fabrizio Ravanelli è intervenuto per parlare anche di questo ai microfoni di TvPlay, nel corso del programma ‘Gol di Tacco‘.

“Vedrei benissimo Conte al Bayern Monaco. Con il suo arrivo sono sicuro che tornerebbero a dominare”. Chissà che alla fine l’intuizione dell’ex attaccante di Juventus e Lazio non sia propedeutica alla scelta del suo caro amico Antonio.

