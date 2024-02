Conte più Osimhen, pazzesco: puntano alla Champions

Un grande top club d’Europa pensa a una doppietta da sogno: Antonio Conte in panchina con Victor Osimhen punta di diamante

La coppia Conte-Osimhen farebbe impazzire di gioia i tifosi, il maxi investimento previsto sul mercato spiazzerebbe tutti le big.

Dopo un anno sabbatico, Conte vuole tornare più protagonista che mai. È rimasto a osservare un po’ quanto succede sia in Italia che in Europa, non sono mancate le occasioni per tornare in corsa ma ha sempre rifiutato. Come nel caso del Napoli, con De Laurentiis che lo avrebbe voluto in panchina sin da settembre al posto di Rudi Garcia.

Il tecnico leccese ha saputo aspettare e ora ritornerà solamente in un grande club che possa dargli carta bianca e la possibilità di vincere subito. Conte potrebbe strappare allo stesso Napoli un campione come Osimhen, così avrebbe un centravanti ideale per il suo tipo di gioco.

Una prospettiva importante potrebbe riscaldare tutto il mercato europeo, un esperto come Fabrizio Ravanelli, intervenuto ai microfoni di Tv Play, ha parlato di come vedrebbe bene il futuro del Bayer Monaco con Conte e Osimhen, ideali per rilanciare i tedeschi.

Conte più Osimhen, doppio colpo Bayern

L’opinionista ha così ipotizzato quale potrebbe essere il futuro dell’ex centrocampista. Ravanelli conosce alla perfezione Conte, è stato suo compagno di squadra sia alla Juve che in nazionale e lo vedrebbe molto bene in Bundesliga insieme a una punta di peso come Osimhen.

Antonio Conte difficilmente prenderebbe i tedeschi in corsa. La situazione di Tuchel, dopo la sconfitta in Champions League contro la Lazio, è diventata sempre più critica. Il Bayern potrebbe scegliere un traghettatore per concludere la stagione per poi affidarsi a Conte.

Ravanelli ha augurato il meglio al mister leccese, prendendo spunto da Trapattoni che negli anni Novanta allenò in Germania: “Conte al Bayer Monaco troverebbe una società e una squadra ideale, nelle sue mani tornerebbe a vincere tutto in Germania. E se potesse allenare uno come Osimhen, vincerebbe di certo la Champions”.

La prospettiva di avere il centravanti nigeriano sarebbe pazzesca, il Bayern ha mantenuto buoni rapporti col Napoli dopo l’acquisto di Kim nei mesi scorsi.

Gli azzurri si preparerebbero alla cessione più alta di sempre, il prezzo di Osimhen – che è quello della clausola – si attesta intorno ai 120-130 milioni di euro. Se non si concretizzerà questo affare, l’ipotetico passaggio di Conte in Germania avrebbe già una solida base lì davanti. Il tecnico avrebbe già un centravanti in rosa come Harry Kane, già allenato al Tottenham.