Esonero dopo la sconfitta: panchina bollente

La panchina è a forte rischio con l’allenatore che potrebbe essere esonerato qualora dovesse arrivare la sconfitta

Non è un periodo semplice per gli allenatori e un altro tecnico rischia seriamente l’esonero qualora le cose non dovessero migliorare.

Situazione da seguire con grande attenzione: parliamo del Barcellona di Xavi con i blaugrana che stanno vivendo una stagione tra alti e bassi. Il club è lontano dalla vetta della Liga, eliminato in Copa del Rey e sconfitto in Supercoppa. Il tre a tre contro il Granada ha ulteriormente complicato la situazione sia della squadra sia del tecnico.

Xavi, dopo la sconfitta per cinque a tre contro il Villarreal, ha annunciato di lasciare il club al termine della stagione.

La sua avventura alla guida del Barcellona potrebbe però terminare in anticipo qualora le cose non dovessero migliorare. Lewandowski e compagni sono attesi da centottanta minuti decisivi per il proseguo della stagione anche se il match fondamentale sembra essere quello di Champions League.

La competizione internazionale è l’unica possibilità rimasta al Barcellona per regalare una soddisfazione ai propri tifosi. Difficile, ad oggi, immaginare i blaugrana sul tetto d’Europa visto la presenza di squadre più attrezzate come Real Madrid e Manchester City, ma nel calcio può succedere di tutto. Il percorso verso la finale inizierà con la doppia sfida al Napoli anche se, per quanto riguarda il futuro di Xavi, i primi novanta minuti rischiano di essere determinanti.

Xavi, ultimatum con il Napoli: “Se perde rischia il posto”

“Se il Barcellona perde a Napoli, Xavi rischia il posto” sono le dichiarazioni di Filippo Ricci a ‘Tutti Convocati’. Affermazione forte ma che testimonia perfettamente il momento, per nulla semplice, del Barcellona. Una sconfitta in terra partenopea comprometterebbe il passaggio del turno in una competizione diventata fondamentale per la stagione dei bluagrana.

Al momento del sorteggio sembrava essere un doppio confronto senza storia ma, a distanza di due mesi, Napoli-Barcellona è diventata una partita più aperta di quanto si possa pensare. Anche i campioni d’Italia stanno attraversando un momento non semplicissimo tra obiettivi sfumati e un cambio di allenatore che ha visto il ritorno di Mazzarri al posto dell’esonerato Garcia.

La sensazione è che ci aspettano due partite intense e dalla posta in palio importantissima: oltre al passaggio del turno, le due società si giocano una stagione intera con Xavi a forte rischio in caso di sconfitta al Maradona.