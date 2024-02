Napoli, Kvaratskhelia via: preso l’erede, colpo dalla Premier

Il Napoli, con un presente a dir poco negativo, in maniera inevitabile deve concentrare la sua attenzione sul futuro. Non sono ammessi più errori per la prossima stagione ed in tal senso, con Kvaratskhelia ai saluti, arriva la svolta per il suo erede. Si tratta di un nome nuovo a dir poco interessante.

Gli azzurri stanno andando incontro in questa stagione a delle difficoltà senza precedenti. Se da un lato era lecito immaginare una frenata rispetto alla cavalcata spaventosa della passata stagione, dall’altra parte non era certo facile pensare ad un tracollo del genere. La resa per la squadra di Rudi Garcia è stata pessima e le cose, semmai, sono anche peggiorate dall’arrivo di Walter Mazzarri. In vista della prossima stagione sembrano destinati a salutare sia Victor Osimhen che Khvicha Kvaratskhelia. Proprio davanti all’ipotesi dell’addio anche del georgiano arrivano sviluppi significativi. E’ stato, in tal senso, individuato il suo erede ed arriva direttamente dalla Premier League inglese.

Gli azzurri a caccia dell’erede di Kvaratskhelia

In vista della prossima estate oltre alla posizione di Victor Osimhen è da valutare con molta attenzione anche quella di Kvaratskhelia. Il georgiano piace a diversi top, tra cui il Barcellona, ed un suo addio è tutt’altro che da escludere. Arrivano sviluppi importanti.

Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di mercato, in caso di una sua cessione il Napoli ha messo gli occhi su quello che può essere il suo erede. Si tratterebbe di Kaoru Mitoma, talento giapponese attualmente in forza al Brighton.

Napoli, occhi su Mitoma del Brighton

Dopo un prestito in Belgio, all’Union Saint-Gilloise, Mitoma in Premier League sotto la gestione di Roberto De Zerbi ha conosciuto la sua consacrazione. Classe 1997, ha un valore di mercato secondo Transfermarkt di 50 milioni di euro circa. E’ un’ala sinistra con un discreto senso del gol. In stagione, fin qui, con Roberto De Zerbi in panchina ha segnato 3 gol. L’ex tecnico, tra le altre, del Sassuolo e dello Shakhtar lo considera un elemento centrale nel suo progetto. Strapparlo a questo club non sarà facile, anche se la filosofia del Brighton è quella di valorizzare i giovani e venderli poi al miglior offerente.