Napoli, colpo di teatro di De Laurentiis: anche i tifosi soddisfatti

Aurelio De Laurentiis pronto ad un nuovo colpo di teatro per il Napoli: anche i tifosi sono soddisfatti del nuovo possibile ingaggio

Aurelio De Laurentiis è pronto ad un nuovo colpo di teatro. Il patron del Napoli è solito sorprendere tifosi e critica, depistando con diversi nomi salvo poi virare su un obiettivo a sorpresa.

Nel corso degli anni sono stati tanti gli esempi del genere, sin dagli ingaggi di Spalletti e ancor prima Gattuso. Per non parlare della scelta di Garcia la scorsa estate o i tanti giocatori arrivati da sconosciuti (anche se questi spesso sono scelti dal direttore sportivo).

La prossima estate sarà tempo di una nuova rivoluzione in casa azzurra con un allenatore che verrà scelto da ADL al posto di Mazzarri, che ha il solo compito di fare da traghettatore. In queste settimane si stanno facendo tanti nomi: da Italiano a Thiago Motta, dalla suggestione Klopp a Mourinho, passando per Conte, Farioli e tanti altri. La scelta finale, ovviamente, potrebbe non essere nessuno di essi.

Colpo di teatro di De Laurentiis: scelto il nuovo allenatore del Napoli

In casa Bayern Monaco le cose hanno preso una brutta piega. Una settimana da horror per i bavaresi che prima hanno perso nettamente la sfida per la Bundesliga contro il Bayer Leverkusen, ora volato a +5 e poi anche l’andata degli ottavi di Champions League contro la Lazio. Una doppia sconfitta che in casa bavarese è molto rara da trovare, ancor di più senza segnare nemmeno una rete.

Sotto i riflettori è finito Thomas Tuchel, l’allenatore del club tedesco. Già dopo la disfatta in campionato si era parlato con insistenza di un cambio della guida tecnica. Le voci sono diventate ancora più pressanti dopo la debacle in Champions, con la scelta definitiva da parte della dirigenza di andare avanti con l’ex Chelsea in assenza di alternative, per ora. Le cose potrebbero cambiare in caso di crollo da qui a fine campionato o in ogni caso a giugno sarà addio.

Ed è qui che si apre uno scenario che avrebbe del clamoroso: in caso di esonero dal Bayern, Tuchel diventa un profilo appetibile per De Laurentiis come prossimo allenatore del Napoli. Constatate le difficoltà ad arrivare a tecnici internazionali come Klopp e Conte, diventerebbe proprio il tedesco il numero uno per la successione di Mazzarri. Un profilo che piace molto ai tifosi, pronti ad applaudire la scelta del patron.