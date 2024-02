Napoli: Mazzarri verso l’esonero, pronto il sostituto

Walter Mazzarri potrebbe essere esonerato dopo il pareggio contro il Genoa. E il Napoli sembra avere pronto il prossimo allenatore. I dettagli.

Non è sicuramente un momento semplice per il Napoli. Il pareggio contro il Genoa rimette in forte bilico la posizione di Mazzarri e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Secondo quanto riferito da Dazn, questo pareggio potrebbe costare molto caro a Mazzarri e il Napoli ha pronto il nuovo allenatore. ADL spera di non dover fare un altro scossone, ma sono in corso tutte le valutazioni e vedremo se si aspetterà il prossimo weekend oppure no.

Napoli: Mazzarri traballa, individuato il sostituto

Negli scorsi minuti si era parlato di possibili dimissioni di Mazzarri, ma il tecnico ha subito smentito questa ipotesi. Di certo, però, le riflessioni sono in corso e ADL potrebbe dare un nuovo scossone alla squadra. Il ritorno di Garcia, che ha fatto meglio di Mazzarri, non è nelle idee della società considerando quanto successo in passato. Per questo motivo si punterebbe su un profilo innovativo e si tratta di un qualcosa non prevedibile ad inizio campionato.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli potrebbe puntare su Giampaolo per chiudere nel migliore dei modi la stagione. Il tecnico ex Milan e Torino rappresenta il profilo giusto per cercare di dare la scossa e, quindi, non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se alla fine si arriverà o no a questo ennesimo cambio.

Di certo, come detto in precedenza, la speranza è quella di proseguire con Mazzarri, ma i risultati non arrivano e per questo motivo non possiamo escludere praticamente nulla. Non ci resta attendere ancora un po’ di tempo per capire come si evolverà il tutto.

Panchina Napoli: Giampaolo al posto di Mazzarri?

Giampaolo al posto di Mazzarri sulla panchina del Napoli? E’ una possibilità da considerare e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro della situazione. Di certo vedremo cosa succederà ed alla fine quali saranno le scelte dei diretti interessati. L’ex Torino è pronto ad accettare la sfida, ma l’ultima parola spetta sempre ad ADL.