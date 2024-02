Napoli-Milan, caos Mazzarri: altro calciatore fuori rosa

Non finiscono le polemiche in casa Napoli dopo la sconfitta contro il Milan. Caos nello spogliatoio, ecco la scelta di Mazzarri

Il Napoli è chiamato a vincere contro il Genoa dopo aver perso a San Siro contro i rossoneri. Servono punti decisivi per la qualificazione alla prossima Champions: gli azzrurri sono in ritardo dopo numerose sconfitte collezionate in questi mesi. Ora un nuovo caos in casa azzurra, può andare subito fuori rosa dopo gli ultimi avvenimenti.

Tutto cambia in fretta nel mondo del calcio. Dal successo della passata stagione alle disfatte costanti in Serie A: ecco la verità sul futuro del Napoli. Saranno mesi intensi per risolvere ogni problema, ma non sarà così facile. Ancora un nuovo caso è scoppiato nello spogliatoio azzurro: ecco tutta la verità.

Napoli, caos spogliatoio: la scelta di Mazzarri

Da titolare alla possibilità di vederlo fuori rosa: ecco quello che sta succedendo in questi minuti in casa partenopea. Un momento decisivo per risalire velocemente in classifica per avvicinarsi sempre di più al quarto posto in classifica. Ecco la situazione in casa Napoli, Mazzarri potrà prendere una decisione rapidamente.

Piotr Zielinski sarà a breve ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista polacco dirà addio al Napoli dopo stagione vissute con tanto entusiasmo. Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, c’è tanto caos negli spogliatoi per la situazione che riguarda da vicino Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha tradito il tecnico contro il Milan e non prenderà parte alla sfida contro il Genoa: vivrà da separato in casa nei prossimi mesi. Lo scenario non è destinato a cambiare con l’allenatore del Napoli che non è felice di questa situazione.

Il Napoli vorrebbe collezionare i tre punti a tutti i costi per risalire subito in classifica, ma il percorso è più arduo del previsto. Un momento decisivo per prendere le redini in mano per puntare sempre più in alto.