Osimhen con Kvaratskhelia, clamoroso: il Napoli li cede insieme

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, tifosi azzurri nello sconforto: ecco costa sta succedendo nelle ultime ore

Come se non bastasse la smacco per un inizio di stagione molto al di sotto delle aspettative, nelle ultime ore la piazza partenopea è stata sconvolta da una clamorosa notizia di calciomercato. Una notizia che vede protagonisti i due migliori giocatori della rosa azzurra. Vale a dire Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia. Lasceranno entrambi l’ombra del Vesuvio?

Che Osimhen sia destinato a salutare il Napoli è ormai cosa risaputa. Lo ha fatto intendere esplicitamente il calciatore. E lo ha confermato ancora con maggiore vigoria il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale intanto si è tutelato facendogli firmare un rinnovo contrattuale contenente una clausola rescissoria da circa 130 milioni di euro. Quella che ha di fatto sconvolto l’ambiente azzurro, invece, è la notizia secondo cui, assieme al nigeriano, sia in procinto di partire anche Kvaratskhelia.

Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, infatti, l’attaccante nigeriano e il fuoriclasse georgiano potrebbero entrambi salutare il capoluogo campano durante la prossima estate. E, scherzo del destino, potrebbero finire a giocare nuovamente nella stessa squadra.

Non solo Osimhen, il PSG punta anche Kvara: tutti i dettagli della clamorosa notizia di mercato

Le voci di corridoio riferiscono che un club vorrebbe portarli entrambi tra le proprie fila. Quale per la precisione? Il Paris Saint-Germain.

Secondo la narrativa delle ultime ore, la compagine francese, avendo incassato la decisione di Mbappe di lasciare Parigi – da svincolato – per trasferirsi al Real Madrid, si starebbe preparando per una grande sessione estiva di calciomercato.

Tra le altre operazioni in cantiere, il club campione in carica della Ligue 1 vorrebbe consolarsi con la coppia da sogno che ha riportato il Napoli allo scudetto: Kvaratskhelia-Osimhen.

La cifra complessiva messa sul piatto dai transalpini per convincere De Laurentiis a realizzare l’affare ammonterebbe a 220 milioni di euro.

Una cifra monstre che difficilmente si può rifiutare, soprattutto al termine di un’annata particolare come questa, che ha visto il Napoli in costante declino e con esso il prezzo dei giocatori. Peraltro, forte di una cifra del genere, De Laurentiis potrebbe far decollare il progetto di rivoluzione della rosa iniziato nel mercato di gennaio.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI