Roma, che beffa a De Laurentiis: ecco il nuovo allenatore

La stagione è ancora in corso, ma proseguono i rumors sugli allenatori. Diverse big sono pronte a cambiare strada

Con il girone di ritorno cominciato da qualche settimana, la serie A è ormai entrata nel vivo. Campionati, ma anche coppe europee e le big – anche quelle che hanno trovato finora non poche difficoltà – sanno che non si può più sbagliare. In casa Napoli ad esempio l’obiettivo qualificazione Champions è molto complicato e Mazzarri deve fare quasi un miracolo per risollevare una squadra in piena crisi.

Uno degli appuntamenti più importanti della stagione è sicuramente la Champions e il Napoli è atteso dal doppio confronto con il Barcellona. Una sfida delicata e fondamentale, gli azzurri con la vittoria potrebbero non solo ottenere il pass per i quarti di finale, ma soprattutto qualificarsi per il Mondiale per club 2025, ricchissimo appuntamento che potrebbero portare oltre 100 milioni nelle casse del club partenopeo. Come il Napoli vive una situazione simile anche la Roma di Daniele De Rossi.

Entrambi i club hanno cambiato allenatore e, nonostante qualche nota positiva, il club giallorosso difficilmente otterrà il pass per la Champions League. Napoli e Roma hanno cambiato allenatore, firmandolo fino a giugno, ma potrebbero esserci delle autentiche rivoluzioni a fino stagione.

I due club vogliono ripartire con un nuovo progetto, nelle ultime settimane sono stati accostati diversi tecnici e ora la Roma è pronta ad una sorpresa, un allenatore per diverso tempo nel mirino azzurro e ora sulla lista della famiglia Friedkin.

A meno di clamorose sorprese (vedi qualificazione Champions League) De Rossi non verrà confermato. Secondo alcune indiscrezioni la Roma avrebbe messo nel mirino il giovanissimo tecnico Francesco Farioli, rivelazione in Ligue1 come allenatore del Nizza.

Roma, Farioli per la panchina: piace anche al Napoli

Il club francese è in piena corsa Champions e sta facendo molto meglio rispetto alle aspettative di inizio stagione, Farioli stupisce sia per il gioco che per la capacità di lanciare giovani e piace a diversi club italiani ed europei. Fino a qualche settimana fa era nel mirino del Napoli, a caccia di un nuovo allenatore, ma ora su Farioli sarebbe forte il pressing della famiglia Friedkin.

La proprietà americana sarebbe rimasta colpita positivamente dal tecnico e avrebbe già stretto i primi contatti, l’approdo del giovane allenatore in serie A è tutt’altro che utopia. Si pensa seriamente a quest’affare. Più difficile l’opzione Napoli con De Laurentiis tra l’altro a caccia di allenatori più affermati e certezze del calibro di Antonio Conte o dell’attuale allenatore del Milan Stefano Pioli. Quel che è certo è che a fine stagione è pronto un vero valzer di panchine in serie A.