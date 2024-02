Scippo a Napoli e Milan: ribaltone totale

I due club rischiano di vedere andar via un chiaro obiettivo di mercato. È partita l’asta, occhio all’assalto decisivo.

La stagione di Milan e Napoli non ha mantenuto finora le aspettative dei club. Le società puntavano in grande, a partire dalla lotta scudetto in cui non sono mai state realmente in corsa. Situazione complicata in Champions per gli azzurri dove affronteranno il Barcellona mentre il Milan è impegnato nel doppio confronto di Europa League (il club è ‘retrocesso’) contro il Rennes.

Una delle problematiche principali dei due club per il futuro è senza dubbio l’attacco. I centravanti di Milan e Napoli, Olivier Giroud e Victor Osimhen, potrebbero salutare a fine stagione, per motivi ben differenti.

L’attaccante francese è piuttosto avanti con l’età e – anche in caso di permanenza – il suo futuro resta in forte bilico, il nigeriano invece ha una clausola pendente sulla sua testa, 130 milioni di euro e appare probabile un suo addio a fine stagione. Sul calciatore ci sono in primis Chelsea e Psg e il Napoli già valuta il sostituto.

Raspadori e Simeone sono troppo ‘leggeri’ per sorreggere l’attacco partenopeo, inoltre il Napoli vorrebbe una punta di caratura internazionale e ha messo nel mirino vari nomi: da Gimenez fino a Boniface, senza dimenticare il talentuoso canadese Jonathan David, stellina del Lille.

Quest’anno il talento nordamericano sta vivendo qualche difficoltà, ma il contratto in scadenza nel 2025 intriga diverse big e sul calciatore ci sono sia Milan che Napoli. Ora i due club devono fare i conti con una nuova minaccia.

Milan e Napoli in difficoltà, spunta la big europea

Secondo quanto riporta il giornalista turco Ekrem Konur, il Liverpool è piombato con decisione sul calciatore e sarebbe pronto a sfidare Milan, Napoli e soprattutto Chelsea e United per acquistare il talentuoso attaccante. David ha una valutazione ora di circa 40 milioni di euro anche se in casa Lille sperano in un’asta di mercato. E’ ovvio che in tal caso i club italiani partano indietro rispetto alle ricchissime big di Premier League.

Il Liverpool cambierà molto la prossima estate, a partire dall’addio del tecnico Jurgen Klopp. L’allenatore tedesco ha già annunciato l’addio e intanto la società è pronta a intervenire pesantemente sul mercato, Jonathan David è tra le priorità. Milan e Napoli dovranno virare su altri obiettivi e sono tanti i bomber nel mirino di entrambi i club, a partire dalla stellina del Bologna Zirkzee. Il mercato è terminato da qualche settimana ma alcune big già pensano alla prossima stagione.