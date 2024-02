Zirkzee manda un messaggio chiaro: super affare in Serie A

Il futuro di Joshua Zirkzee potrebbe essere ancora in Serie A con il centravanti che è nel mirino di diversi club italiani

L’addio di Zirkzee al Bologna al termine della stagione in corso appare ormai scontato con il giovane olandese che ha attirato l’attenzione di tutte le big italiane.

Il centravanti classe 2001 sta facendo le fortune di Thiago Motta in questa stagione, portando in zona europea il Bologna che spera di lottare fino all’ultimo per un posto nelle coppe in vista della prossima stagione. Un Bologna che potrebbe fare cassa con l’addio del suo giovane attaccante, con la speranza di riuscire a portare nelle proprie casse circa 45 milioni di euro. Va però ricordato che il Bayern Monaco può riprendere il cartellino della punta versando ai rossoblu circa 40 milioni.

Calciomercato, Zirkzee parla chiaro: l’annuncio toglie ogni dubbio

Intervistato da Sportweek, Joshua Zirkzee ha parlato di quanto sia bello giocare a San Siro e segnare in quello stadio, lanciando un chiaro messaggio alle squadre interessate al suo cartellino. Stando a quanto affermato da Calciomercato.it poi, il Milan avrebbe ormai fatto la sua scelta per l’attacco, deciso a puntare definitivamente sull’olandese.

La strategia del Milan per assicurarsi il cartellino di Zirkzee appare ormai fatta. La volontà dei rossoneri è quella di presentare una proposta con una doppia contropartita tecnica che possa far abbassare il conguaglio economico richiesto dai rossoblu. Il Milan sarebbe infatti pronto a mettere sul piatto i cartellini di Saelemaekers e Colombo, valutati nel complesso circa 20 milioni di euro. Una somma che il club meneghino andrebbe a risparmiare per convincere il Bologna a cedere il calciatore.

Oltre al Milan resta però sempre vivo l’interesse di altre big italiane nei confronti di Zirkzee con Juventus e Napoli che seguono attente la situazione. Il giovane olandese infatti è nel lotto di nomi che potrebbero prendere il posto di Osimhen al termine del campionato in corso.

L’unica speranza del Bologna di trattenere il centravanti in vista della prossima stagione è quella di riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Un obiettivo difficile ma non impossibile per gli uomini di Thiago Motta considerato il fatto che la Serie A ha ottime possibilità in questa stagione di portare ben 5 squadre nella massima competizione europea con il quinto posto in classifica che per la prima volta nella storia in Italia varrebbe l’accesso alla coppa europea più importante.