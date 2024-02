Berrettini, adesso è davvero finita: tifosi sotto choc

Il momento negativo per Matteo Berrettini prosegue con un’ultima notizia che sconvolge un po’ tutti i fan

Matteo Berrettini è in crisi e nelle ultime ore è diventato virale un episodio che lo coinvolge direttamente.

Il 2024 di Matteo Berrettini non è iniziato in modo positivo. Agli Open di Australia si è ritirato ancor prima di scendere in campo: doveva giocare il primo turno contro il greco Tsisipas, ma i problemi al piede hanno avuto la meglio.

Non gioca da agosto scorso e ricorrerà al congelamento del ranking per non scivolare nelle graduatorie individuali. È già sceso sotto i primi cento nel tennis mondiale a causa dei tanti problemi fisici registrati. Berrettini sta cercando di recuperare, ma non sarà facile farlo al massimo proprio dopo le ultime notizie.

La preparazione del tennista è stata turbata, inevitabilmente, dalle conferme che arrivano in materia di gossip. Sarebbe confermata la rottura tra Berrettini e Melissa Satta, la coppia dopo più di un anno si è separata.

Rottura Satta-Berrettini, i motivi

Il mondo del gossip ha trovato così un argomento su cui concentrare le attenzioni, la separazione tra l’ex velina e il tennista è conclamata. Tutto, per altro, è partito proprio dai loro movimenti sui social, i primi indizi avevano insospettito i fan della coppia.

Satta e Berrettini erano spesso protagonisti su Instagram, commentando a vicenda le loro foto, qualcosa che nel 2024 non è avvenuto. In particolare, il giorno del compleanno di Melissa Satta (il 7 febbraio scorso) non sarebbe arrivato nessun messaggio pubblico di auguri da parte del tennista e ciò è stato un campanello d’allarme.

Come riporta anche Oggi, la coppia era già in crisi, confermata dall’aver passato il giorno di san Valentino separati. Melissa Satta è andata in montagna, Berrettini invece ha proseguito la sua preparazione con l’obiettivo di tornare in forma definitivamente, senza più acciacchi. Per questo si sta concentrando solo sugli impegni tennisti.

I rotocalchi hanno poi ipotizzato quale possa essere il motivo di questa rottura. La coppia aveva undici anni di differenza, con Melissa Satta che voleva costruire una nuova famiglia, mentre Berrettini non si sarebbe sentito pronto per tutto questo, in un momento così complicato dal punto di vista sportivo.

La divergenza di vedute ha portato così alla separazione. Berrettini nei prossimi giorni terrà una conferenza stampa per fare un po’ il punto della situazione. Parlerà dei suoi prossimi impegni, confermando il suo ritorno in campo in vista del Master di Indiana Wells in America, e chissà che non aggiunga anche dei dettagli sulla sua rottura con la Satta.