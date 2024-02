Cannavaro al Napoli: annuncio esplosivo in diretta

Fabio Cannavaro (e suo fratello Paolo) al Napoli? Arriva l’annuncio esplosivo in diretta da chi conosce molto bene i due ex giocatori azzurri

Un nuovo ribaltone in panchina dopo l’esonero di Garcia avvenuto a novembre? Tutto è possibile in casa Napoli. Walter Mazzarri non ha la panchina assicurata né a fine stagione (dove sicuro andrà via) né nelle prossime settimane. In molti hanno iniziato a chiedere l’esonero del secondo tecnico, ma De Laurentiis per ora prende tempo e scaccia questa ipotesi. Anche perché chi arriverebbe poi?

Andrebbe preso un profilo che accetta con tutta probabilità di fare da traghettatore per tre mesi o poco più. Un nome che si era fatto era quello di Fabio Cannavaro, un altro figlio di Napoli che probabilmente la panchina azzurra la accetterebbe anche solo per un giorno e gratis. Con lui anche il fratello Paolo, diventato negli anni capitano e bandiera della squadra in cui era cresciuto.

Dunque Cannavaro al Napoli in caso di addio di Mazzarri? Secondo quanto riportato in diretta da un esperto, non andrà così. Enrico Fedele, storico dirigente e agente, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte in cui ha detto la sua sul possibile approdo dei Cannavaro al Napoli. Lo fa da persona informata sui fatti, essendo da sempre molto vicino alla famiglia Cannavaro.

Cannavaro al Napoli, arriva l’annuncio esplosivo in diretta

Enrico Fedele è stato a lungo agente di Fabio, mentre il figlio Gaetano lo è stato di Paolo fino a quando quest’ultimo giocava. Dunque quanto detto può sicuramente essere la realtà dei fatti: “De Laurentiis non ha stima dei fratelli Cannavaro”, entra così a gamba tesa il dirigente. Che poi prosegue: “Non arriveranno mai a Napoli, lo so per certo. Fidatevi di quello che dico, è assurdo”.

Una cosa fa andare su tutte le furie Fedele: “Non c’è grande stima verso i fratelli Cannavaro quando gli proponi di fare solo da tappabuchi a tempo determinato. Se crede davvero in loro perché non si apre un progetto?”.

Durissima la critica di Fedele, secondo il quale, De Laurentiis considera Fabio Cannavaro (e suo fratello Paolo) dei semplici traghettatori. Non in grado di affermarsi sulla panchina azzurra per più anni, come invece, a suo dire, meriterebbero. “Inutile nascondersi, anche il rapporto con Paolo da giocatore non è stato chiuso in maniera eccezionale“, è la chiosa finale dell’agente.