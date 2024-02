Colpo di teatro per il tecnico: ecco cosa sta succedendo

Non soltanto in Serie A cisono formazioni in difficoltà. Sta accadendo anche ad una grande d’Europa, i dettagli

Il calcio italiano, e principalmente la nostra Serie A, non vive un momento particolarmente brillante. La passata stagione, l’anno del trionfo dello splendido Napoli di Luciano Spalletti, tre formazioni italiane hanno guadagnato le finali delle tre competizioni europee per club.

L’Inter in Champions League, la Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference sono uscite con le ossa rotte, ma questo ha spinto qualcuno a ritenere che il calcio italiano fosse ritornato ai vertici europei. La realtà è, però, ben diversa. Il sistema calcio è in crisi un po’ ovunque, la situazione catastrofica, dal punto vista economico-finanziario di un top club come il Barcellona, rende perfettamente l’idea.

Il calcio italiano non sta, complessivamente, meglio. Il Napoli sta attraversando una stagione pessima per via di scelte tecniche quasi folli, ma la gestione societaria da parte di Aurelio De Laurentiis è più che perfetta, con conti in attivo che potranno perfino migliorare a breve scadenza. Juventus ed Inter, al contrario, hanno bilanci disastrati cui devono mettere mano continuamente o ricapitalizzando o cedendo giocatori importanti.

Anche in Europa c’è però chi è in difficoltà. Non a livello economico, ma di risultati, nonostante una campagna acquisti decisamente dispendiosa. Il Bayern Monaco è in crisi. La sconfitta patita contro la Lazio, nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare un vaso già visibilmente ‘distrutto’ dalla sonora sconfitta patita nello scontro diretto contro il Bayer Leverkusen, in Bundesliga.

Bayern in crisi, colpo di teatro per la panchina

Nonostante l’acquisto da oltre 100 milioni di euro del centravanti, ex Tottenham, Harry Kane, lo squadrone bavarese è dietro la compagine guidata dal tecnico Xabi Alonso. Proprio il tecnico del Bayer Leverkusen rappresenterebbe l’obiettivo numero uno per la panchina del Bayern Monaco in vista della prossima stagione. Obiettivo dichiarato, ma che non sarà facile portare a dama.

Come ci fa sapere footmercato.net, sul tecnico spagnolo vi è già dal mese di febbraio il Liverpool, alla ricerca del sostituto di Jurgen Klopp, il quale ha annunciato il suo addio ai Reds. Liverpool o Bayern Monaco. Questo il dilemma del 42enne tecnico Xabi Alonso. Al momento sembra che nelle sue preferenze il Liverpool sia in vantaggio, ma forse occorrerà attendere il termine della stagione per la risposta definitiva.