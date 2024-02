Da Madrid a Napoli: 40 milioni di euro

Un clamoroso asse di mercato in vista dell’estate: da Madrid a Napoli, spunta un colpo da urlo per la difesa

Mesi bui per il Napoli campione d’Italia in carica. Lo Scudetto è ancora cucito sulle maglie azzurre ma ciò che i tifosi stanno assistendo in campo è uno spettacolo quasi imparagonabile rispetto a quanto visto un anno fa.

L’epoca Spalletti si è chiusa con il noto ‘sogno nel cuore’ e la squadra partenopea è tornata campione, 33 anni dopo il tricolore firmato da Maradona. Ma intanto il presidente Aurelio De Laurentiis si sta già attivando per tornare a far gioire i sostenitori azzurri: questa annata andrà molto presto cancellata dalla memoria. Certo, il Napoli è ancora in corsa in Champions League ma è anche vero che la qualificazione alla massima competizione europea per il prossimo anno si è tramutata in una missione quasi impossibile.

Ecco perché a dare una grossa mano al patron vi sarà il calciomercato estivo. Già a gennaio sono arrivati diversi colpi, in praticamente ogni sezione del campo: ma evidentemente non basterà. Lo sa bene De Laurentiis che non ha intenzione di tirarsi indietro ed è pronto a garantire investimenti importanti specialmente in un reparto: la difesa.

La retroguardia, sia in mano a Garcia che a Mazzarri, ha mostrato dei limiti davvero imbarazzanti. Lontanissimi i tempi in cui il coreano Kim rendeva impenetrabile la porta azzurra: ecco perché dopo il clamoroso flop legato alla firma di Natan, arriverà certamente un centrale di livello internazionale.

Ed in tal senso le strate degli azzurri potrebbero finire per incrociarsi con un top club europeo in vista dell’estate: occhio al duello con l’Atletico Madrid di Simeone.

Il Napoli sfida Simeone: mirino su Hincapie

A rivelare l’indiscrezione è il portale ‘Fussballtransfers.com’ che sottolinea come uno dei nomi destinati a far parlare di sè nell’estate 2024 sia quello di Piero Hincapìe. Il centrale ecuadoregno, 22 anni, non sta giocando quanto vorrebbe con la maglia del Bayer Leverkusen.

La valutazione fatta dal club tedesco parla di almeno 40 milioni di euro: e, vista la giovane età, l’investimento potrebbe decisamente valere la pena. Secondo ‘AS’ oltre al sopracitato Atletico Madrid che rischia di perdere a zero Hermoso e vuole un centrale di livello internazionale, il Napoli dovrebbe vedersela anche con numerose società di Premier League interessate al talentuoso centrale difensivo.

Sotto contratto fino al 2027 con il Bayer, Hincapìe non viene considerato incedibile. In quella che potrebbe a questo punto essere la sua ultima stagione in Bundesliga, il nazionale ecuadoregno ha accumulato 23 presenze tra campionato e coppe con 1 gol ed 1 assist all’attivo.