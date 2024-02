‘Due per Uno’ col Genoa: Napoli, colpaccio Gudmundsson

Il Napoli potrebbe chiudere col Genoa Albert Gudmundsson: il fantasista può arrivare con la formula del ‘due per uno’

Il Napoli sarebbe pronto a mettere a segno un vero e proprio colpaccio in attacco. La prossima estate in molti cambieranno aria dalle parti di Castel Volturno e la conseguenza sarà l’arrivo in massa di nuovi giocatori. Vanno trovati funzionali al progetto che “mister X” (colui che arriverà a guidare la squadra) avrà in mente per rivoluzionare il Napoli e farlo rinascere sulle ceneri di quello scudettato.

Nel Genoa di Alberto Gilardino, affrontato ieri pomeriggio, la stella di prima grandezza è sicuramente Albert Gudmundsson. L’islandese è destinato a fare presto le valige ed andare in uno dei grandi club che sono già alla sua ricerca.

Uno di questi può essere proprio il Napoli, visto che il giocatore è finito nel mirino del club azzurro. La prossima estate si scatenerà un’asta e gli altri potrebbero offrire ai rossoblù più di quanto i partenopei possano. La società allora, con Meluso e De Laurentiis in persona, potrebbe pensare a una formula particolare per battere la concorrenza.

“Due per uno” per arrivare a Gudmundsson, colpaccio del Napoli dal Genoa

Il Napoli potrebbe mettere su un ‘due per uno’ per arrivare all’islandese. L’idea della società potrebbe essere quella di offrire due giocatori, più magari un conguaglio economico, per arrivare al fantasista classe ’97.

Offrire ai rossoblù Gaetano e Zanoli, due ex giovani cresciuti in casa di belle speranze, adesso maturati e pronti ad affrontare nuove avventure in serie A. Sono attualmente in prestito rispettivamente al Cagliari e alla Salernitana, a fine stagione torneranno alla base e a quel punto verrà presa una decisione definitiva: non possono andare avanti in eterno tra prestiti e briciole raccolte con gli azzurri. Probabilmente alla fine verranno ceduti a titolo definitivo, ancor meglio se come contropartite per arrivare ad un big.

Il Napoli potrebbe chiudere col Genoa offrendo i due calciatori, magari sperando che in questi mesi possano mettersi in luce nella lotta salvezza. I rapporti col club rossoblù sono ottimi e quindi la pista potrebbe essere accettata. Ricordiamo che l’islandese è valutato circa 35 milioni di euro. Chissà che l’incontro di campionato non sia stato l’occasione per parlarne…