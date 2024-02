Ha i giorni contati: salta una panchina pesantissima

Problemi di spogliatoio per il tecnico che di questo passo rischia di non arrivare a fine stagione: il club pensa già al sostituto

C’è aria di grandi stravolgimenti a bordo di molte panchine, in Italia ma anche nel resto d’Europa. Chi teme per il proprio futuro in Serie A oggi è Walter Mazzarri, il più incerto dei tecnici alla guida dei migliori club del campionato che a fine stagione dirà addio al Napoli. In casa azzurra è già partita la caccia al sostituto. Il tecnico livornese, tuttavia, non è l’unico in procinto di saltare.

Insieme a lui anche tanti altri tecnici, impegnati nei campionati più prestigiosi, stanno facendo i conti con un ambiente pesante che sembra iniziare a tollerarli sempre meno. I più lungimiranti si sono già presentati in conferenza stampa dove hanno annunciato il loro addio imminente, tra quelli che hanno fatto più rumore non manca Xavi, che a fine campionato si prenderà una pausa.

Al suo posto, ci sono buone probabilità che si tratterà presto di un colpo ufficiale, l’indiziato numero uno per la panchina dei catalani ad oggi si chiama Roberto De Zerbi. Insomma, panchine roventi e addii in vista per le big d’Europa. Specialmente per lei che sta pensando di esonerare il proprio tecnico in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Lo stanno cacciando: problemi tra tecnico e spogliatoio

Dopo la sconfitta ottenuta all’andata fuori casa, la sua panchina ha iniziato a traballare pericolosamente e voci vicine al club non fanno che parlare di esonero. L’1-0 dell’Olimpico rischia ora di pesare come un macigno sulle spalle di Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco. Società che dall’anno scorso sta vivendo quello che è non proprio il suo miglior momento, a fine stagione il titolo della Bundesliga stava per finire nelle mani del Borussia Dortmund ma una serie di incastri hanno permesso ai bavaresi di confermarsi campioni di Germania.

Cosa che quest’anno rischia di non accadere poiché il Bayer Leverkusen sembra lanciatissimo e più intenzionato a portarsi a casa il titolo. Certamente non il migliore dei cammini per Tuchel che è salito a bordo del Bayern a marzo del 2023 e dopo nemmeno un anno rischia già di rimanere senza panchina. La sensazione è che di questo passo la Lazio potrebbe trovarsi ad affrontare il club sotto la guida di un tecnico tutto nuovo.

Speranza che hanno già iniziato a coltivare alcune senatori del club, sembra che almeno metà dei titolari non ne possa già più. Il preferito della società rimane Xabi Alonso ma non sarà facile strapparlo al Bayer prima dell’estate. Per questo l’alternativa, si sta facendo il suo nome da settimane, è José Mourinho. Pista che attualmente appare tiepida, Tuchel avrà difronte a sé altre chance per fare bene, ma che potrebbe scaldarsi con il passare dei giorni. Il tecnico tedesco sa che si sta giocando tutto.