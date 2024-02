Il Milan sacrifica l’attaccante: 50 Milioni per Zirkzee

Il futuro di Joshua Zirkzee sarà in una big a partire dalla prossima estate. Il Milan è in prima fila e vuole battere anche il Napoli

Un centravanti giovane, di talento e dal fisico eccezionale sta dominando la Serie A, tanto da far stropicciare gli occhi a tifosi e addetti ai lavori. Stiamo parlando di Joshua Zirkzee, esploso in questa stagione agli ordini di Thiago Motta e che ha nei piedi dei colpi fantastici oltre a un buon numero di gol.

La punta di diamante del Bologna si è preso il posto da titolare dopo la partenza di Marko Arnautovic con direzione Inter e non è più uscito dal campo. Bravo nel fare la sponda, creare gioco, rifinire e anche concludere, ha dalla sua anche un corpo difficile da spostare, con cui protegge il pallone e lancia le azioni dei suoi, sempre ad alta velocità.

Non a caso, già da diverse settimane le maggiori big italiane l’hanno messo nel mirino, nonostante le cifre per acquistarlo non siano così basse. I rossoblù per privarsi di un talento del genere chiedono 50 milioni di euro e la priorità è del Bayern Monaco che, per riportarlo in Baviera, ha una clausola a suo favore di 40 milioni – con un po’ di sconto rispetto a tutte le altre.

Il Milan vuole anticipare tutti: sacrificato il bomber per Zirkzee

Zirkzee, però, continua a piacere molto anche a Milan e Napoli, che sono già pronte a sfidarsi, sempre che non vengano anticipate direttamente dai tedeschi.

I rossoneri, in particolare, devono trovare un sostituto di Giroud e Jovic e hanno identificato nell’olandese il nome giusto per farlo e con la certezza che possa avere un rendimento alto anche a San Siro, grazie a una personalità d’acciaio. Pianificare un investimento così importante, però, non è affatto semplice e quindi qualcuno dovrà partire per ottenere parte delle finanze che servono per acquistare il bomber ora in forza al Bologna.

Il futuro di Giroud è in bilico, ma il trasferimento in Mls potrebbe diventare improvvisamente concreto per il francese a fine stagione permettendo un risparmio importante. Occhio anche al destino di Lorenzo Colombo, che non sta convincendo del tutto con la maglia del Monza. Il Milan potrebbe decidere di sacrificarlo e incassare una cifra sui 15 milioni di euro, che potrebbero in parte finanziare l’acquisto di Zirkzee.