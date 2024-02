Napoli, addio inevitabile: cessione in Serie A

Il giocatore è destinato a lasciare il Napoli dopo appena una sola stagione in azzurra: i partenopei lo cedono in Serie A

Altro buco nell’acqua per il Napoli che al Maradona non va oltre l’1-1 contro il Genoa, beccandosi i fischi dei propri tifosi che hanno provato a trascinare la squadra al successo per tutti e 95′, proprio come chiesto da Mazzari in conferenza stampa.

Tuttavia, agli azzurri non è riuscita la rimonta com’era capitato con il Verona e sono stati costretti ad accontentarsi di un punto che serve a pochissimo e zona Champions League è lontana ora 9 punti, complice il successo interno dell’Atalanta sul Sassuolo. Adesso, il Napoli si trova al nono posto in classifica e l’obiettivo quarto posto si è complicato tantissimo, così come rischia di essere una chimera anche la zona Europa League.

Una stagione completamente buttata dai partenopei che il prossimo anno corrono il rischio di non disputare la coppe e ciò potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione sul mercato, senza contare che alcuni giocatori sono già destinati a lasciare il club. Oltre a due totem come Osimhen e Zielinski, il Napoli potrebbe decidere di salutare altri giocatori e a sorpresa tra questi ci sarebbe anche il brasiliano Natan che ha deluso le aspettative di società e tifosi.

Napoli, Natan non convince: il brasiliano verso la cessione

Arrivato al Napoli la scorsa estate per sostituire un giocatore del calibro di Kim Min-jae, Natan non è riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi dopo un avvio incoraggiante. Sia con Rudi Garcia che con Walter Mazzarri, il difensore brasiliano ha deluso le aspettative che c’erano su di lui, tant’è che ora viene spesso relegato in panchina ed il suo futuro in azzurro è fortemente in bilico.

Il Napoli starebbe addirittura pensando di cedere Natan la prossima estate dopo appena un anno, ma non a titolo definitivo. L’idea degli azzurri, infatti, sarebbe quella di cedere in prestito il brasiliano sempre in Serie A in un club di medio-bassa classifica per permettergli di acquisire maggiore esperienza e tornare poi all’ombra del Vesuvio più pronto per certi palcoscenici.

In questa stagione, Natan ha collezionato un totale di 19 presenze, di cui solo 12 in Serie A, partendo per ben 7 volte dalla panchina e disputando solo 10 partite da titolare in 25 giornate disputate. Da quando è arrivato Mazzarri, inoltre, il difensore brasiliano ha trovato ancor meno spazio visto che con Rudi Garcia partiva spesso e volentieri titolare ed anche per questo motivo potrebbe lasciare gli azzurri.

Ma dove potrebbe giocare Natan il prossimo anno? Come detto, il giocatore potrebbe finire in un club di medio-bassa classifica come ad esempio Lecce, Sassuolo o Udinese, tutte squadre che potrebbero permettere a Natan di giocare con regolarità e soprattutto da titolare.