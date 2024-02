Napoli, ritorna Hamsik: c’è la conferma, ecco il nuovo ruolo

Il Napoli pensa al ritorno di Marek Hamsik: ecco il suo nuovo ruolo con la scelta di Aurelio De Laurentiis, la verità

Sono state ore intense in casa azzurra con un nuovo possibile esonero. Aurelio De Laurentiis potrebbe dire subito addio a Walter Mazzarri visto che il quarto posto si sta allontanando sempre di più: ecco il ritorno di Hamsik.

Una bandiera azzurra è pronta a tornare al Napoli con un nuovo ruolo davvero suggestivo: ecco l’indiscrezione arrivata pochi minuti fa da Pesaro. Walter Mazzarri è a rischio esonero a pochi giorni dalla super sfida contro il Barcellona: la serata Champions potrebbe essere decisiva per la scelta del presidente De Laurentiis. Cosa c’entra ora Marek Hamsik? Ecco tutta la verità.

Napoli, la storia non finisce: Hamsik può tornare subito

Saranno ore intense per conoscere il futuro della panchina azzurra. La scelta di Mazzarri non sta pagando ed ora De Laurentiis è pronto a cambiare nuovamente idea per l’imminente presente. L’obiettivo resta quello di arrivare tra le prime quattro della Serie A, ma il percorso si è fatto più arduo del previsto.

Un momento decisivo per sognare il ritorno di Marek Hamsik. La conferma è arrivata anche dall’edizione online de Il Corriere Adriatico: De Laurentiis è deciso a prendere Calzona ed Hamsik nel ruolo di vice allenatore. A Pesaro abita anche un collaboratore di Calzona, Gianluca Segarelli, pronto a seguirlo anche al Napoli.