Pagano subito la clausola di Osimhen: PSG fatto fuori

Un top club che milita in Premier League vorrebbe pagare l’intera clausola rescissoria di Victor Osimhen e bruciare la concorrenza del PSG.

Uno come Victor Osimhen, ovviamente, fa gola a tanti. Il bomber nigeriano è praticamente già con la testa altrove, consapevole di dover terminare il proprio ciclo al Napoli per alzare ulteriormente l’asticella. Osimhen vanta delle doti impressionanti, è senza dubbio uno dei migliori centravanti in circolazione nel panorama calcistico europeo.

Il patron Aurelio De Laurentiis sapeva perfettamente che non sarebbe bastato il rinnovo del contratto a trattenerlo. Così si spiega anche l’inserimento della clausola rescissoria da 130 milioni di euro nel nuovo accordo scritto. Il numero uno del club partenopeo voleva assicurarsi di guadagnare il più possibile dalla cessione dell’ex Lille, il quale rappresenta un notevole patrimonio del Napoli.

Le critiche nei confronti di De Laurentiis non mancano mai e di errori ne ha commessi, però nonostante tutto rimane un imprenditore di grande spessore. Parallelamente si registra parecchia curiosità di conoscere quella che sarà la prossima destinazione del centravanti africano. Non è un segreto il forte apprezzamento da parte del Paris Saint Germain, che una volta terminata la stagione in corso sarà chiamato a rimpiazzare nientedimeno che la stella Kylian Mbappe.

Il fuoriclasse transalpino avrebbe definitivamente sciolto le riserve: vuole lasciare Parigi a parametro zero e trasferirsi al Real Madrid targato Florentino Perez. Mbappe desidera seguire le orme del suo idolo Cristiano Ronaldo, indossando finalmente la camiseta blanca. Traguardo gigantesco per lui, un sogno che si avvera. E Osimhen potrebbe essere il colpo ideale per sostituirlo, almeno sulla carta.

Non a caso il bomber nigeriano piace eccome alla compagine francese, ma attenzione alla concorrenza proveniente dalla Premier League. Il riferimento, entrando più nello specifico, è al Chelsea di Mauricio Pochettino, il quale necessita dell’acquisto di un centravanti di livello internazionale per risollevare le sorti di una squadra in estremo affanno.

Calciomercato Napoli, sprint Chelsea per Osimhen: il PSG è avvisato

Stando a quanto riferisce l’esperto di mercato Rudy Galetti sul proprio profilo X, i ‘Blues’ starebbero pianificando uno sprint al fine di assicurarsi le prestazioni dell’attaccante in forza al Napoli. Quest’ultimo pare sia l’obiettivo principale del club inglese per potenziare il reparto offensivo.

Il Chelsea vorrebbe anticipare il Paris Saint Germain versando la clausola rescissoria da 130 milioni. In questo modo la società londinese dovrebbe negoziare con De Laurentiis soltanto la struttura dei pagamenti, concentrandosi perlopiù sulla trattativa con Osimhen ed il suo entourage.

I francesi, dal canto loro, non intendono mollare. Decisiva, neanche a dirlo, la volontà del giocatore, che dovrà prendere una decisione definitiva per indirizzare il suo futuro nel migliore dei modi. Ora non resta che attendere pazientemente ulteriori sviluppi.