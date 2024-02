Napoli: altro che Calzona, scelto un tecnico a sorpresa

Walter Mazzarri rischia di essere esonerato in caso di sconfitta contro il Barcellona. E il Napoli sembra avere pronto il prossimo tecnico. E non sarà Calzona.

Non è sicuramente un periodo facile per il Napoli. Il pareggio contro il Genoa rimette in forte bilico la posizione di Mazzarri e vedremo cosa accadrà post Barcellona.

Secondo quanto riferito da Arturo Scotto, una sconfitta contro il Barcellona potrebbe costare molto caro a Mazzarri e il Napoli ha pronto il sostituto. ADL sembra essere ormai rassegnato ad un nuovo scossone, ma sono in corso tutte le riflessioni per scegliere il nome giusto. Si è parlato di Calzona, ma la scelta potrebbe essere diversa.

Napoli: Mazzarri fatto fuori, individuato il sostituto

Nelle scorse ore si era parlato di possibili dimissioni di Mazzarri, ma il tecnico ha chiuso a questa possibilità. Di certo, però, un nuovo passo falso contro il Barcellona potrebbe complicare molto la situazione e dare un nuovo scossone alla squadra. Il ritorno di Garcia, che ha fatto meglio di Mazzarri, è stato vagliato, ma non ha assolutamente convinto il club. Per questo motivo si punterebbe su un nome nuovo e si tratta di un qualcosa non immaginale ad inizio stagione.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli potrebbe tornare con forza su Ballardini per chiudere nel migliore dei modi la stagione. Il tecnico ex Genoa e Cremonese rappresenta il profilo giusto per un traghettatore fino al termine del campionato e, quindi, non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se alla fine si arriverà o no a questo ennesimo cambio.

Di certo, come detto in precedenza, il cambio dovrebbe essere scontato anche perché i risultati non arrivano e il rischio è quello di non giocare le coppe il prossimo anno. Non ci resta attendere la partita contro il Barcellona per avere un quadro più chiaro sul futuro dello stesso tecnico toscano.

Panchina Napoli: Ballardini tra i nomi per il post Mazzarri

Ballardini al posto di Mazzarri sulla panchina del Napoli? E’ una ipotesi da considerare anche se non l’ultima. Per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro della situazione. Di certo vedremo cosa succederà ed alla fine quali saranno le scelte dei diretti interessati.