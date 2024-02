Sorpresa Napoli: trovato il dopo Kvaratskhelia

Il Napoli rischia di perdere Kvaratskhelia nel prossimo mercato estivo. Nel frattempo la società ha già trovato il sostituto

Uno dei giocatori più importanti nella rosa del Napoli è, senza ombra di dubbio, Kvaratskhelia. Protagonista della storica cavalcata scudetto, l’esterno offensivo sta vivendo (come tutta la squadra) una stagione caratterizzata da alti e bassi. Il georgiano, come dimostrato nel successo contro il Verona, ha dimostrato di poter essere assolutamente decisivo quando in forma.

Contratto in scadenza nel 2027, negli ultimi venticinque minuti sa essere letale e il Napoli, in questi ultimi mesi di stagione, ha assolutamente bisogno del migliore Kvaratskhelia se vuole raggiungere il quarto posto in campionato. Ora serve davvero una mezza impresa…

Le prestazioni di Kvaratskhelia non sono passate inosservate e il georgiano potrebbe essere uno dei grandi protagonisti nella prossima sessione estiva di calciomercato. Diverse le squadre pronte a fare follie per il ventitreenne, anche se l’operazione non è semplice sia da un punto di vista economico sia per la volontà del Napoli di non privarsi, in un colpo solo, dei due giocatori più importanti considerando l’addio (praticamente certo) di Osimhen.

Nel mercato però tutto può succedere e, proprio per questo, la società partenopea deve farsi trovare pronta a qualsiasi evenienza: di fronte alla classifica offerta irrinunciabile diventa difficile tenere il punto. Non è esclusa dunque la partenza di Kvaratskhelia, con l’addio che obbligherebbe la società a tornare sul mercato per rinforzare l’attacco di un club deciso a tornare protagonista a partire dalla prossima stagione. Un mercato, quella della Premier League, che rischia di regalare grandi soddisfazioni a De Laurentiis e soci.

Come riportato dal giornalista Ekrem Konur, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Kaoru Mitoma. Il classe 1997, in forza al Brighton, gioca da esterno offensivo sinistro ed è molto abile nell’uno contro uno.

Napoli, Mitouma l’erede di Kvaratskhelia: i dettagli

Contratto in scadenza nel 2027, Mitoma sta fornendo un contributo fondamentale all’interno della rosa di De Zerbi. Giocatore che interessa a diverse squadre, ma il Napoli potrebbe avere la disponibilità economica tale per portarlo nel massimo campionato italiano.

Siamo ancora sul piano del semplice interesse anche perché tutto sembra dipendere dal futuro di Kvaratskhelia. Oltre che da Osimhen… I tifosi partenopei attendono di capire chi sarà il prossimo attaccante, ma pure l’eventuale successore del georgiano. Prima, però, il nome dell’allenatore con cui iniziare un nuovo ciclo.