Addio Napoli, stavolta non ha funzionato: cessione ad un passo

In casa Napoli è già tempo di cessioni: uno degli ultimi arrivati ha già le valigie in mano, addio in estate

Quella che il Napoli sta vivendo è sicuramente una delle stagioni più difficili degli ultimi anni. E, il paradosso, è che si tratti di quella immediatamente successiva all’annata che ha riportato lo Scudetto agli azzurri dopo ben 33 anni. La soluzione, da giugno, sarà solo una: lavorare senza sosta in sede di calciomercato.

Aurelio De Laurentiis ha recentemente ammesso le sue colpe, investimenti e scelte sbagliate che la scorsa estate hanno caratterizzato la campagna acquisti partenopea. A cominciare dal post Spalletti, con la scellerata decisione di affidare la squadra campione d’Italia ad un allenatore da anni fuori dal ‘grande giro’.

Rudi Garcia è stato un errore difficile da perdonare e anche con Walter Mazzarri in panchina, la situazione pare non essere mutata come sperata. A questo punto, il problema non può non essere strutturale e la rosa andrà rivoluzionata per volontà dello stesso Aurelio De Laurentiis.

Il presidente partenopeo sta già lavorando alla prossima sessione di calciomercato, che vedrà sì diversi nuovi arrivi ma anche numerose cessioni. Le firme di Mazzocchi, Ngonge, Traorè e Dendoncker sono state solo il primo passo verso un rilancio inevitabile del progetto azzurro.

In tal senso, i vertici di casa Napoli hanno già definito quella che sarà con ogni probabilità una delle primissime cessioni in vista della stagione 2024/25. E si tratta di un calciatore che ha deluso in lungo e in largo in questa sfortunata annata.

Non è un mistero che sin dall’addio del coreano Kim, la difesa del Napoli abbia perso di credibilità nel corso dei mesi. Soprattuto al centro, dove la dirigenza partenopea non è stata evidentemente in grado di garantire alla squadra un difensore di altissimo livello.

Ed è qui che nasce la ferma volontà di cedere il brasiliano Natan al termine dell’attuale stagione.

Napoli, Natan verso la cessione

Arrivato dal Bragantino per 10 milioni di euro, il centrale 23enne ha mostrato più ombre che luci nella sua esperienza italiana. Ecco perché già da mesi il Napoli si sta guardando intorno alla ricerca di un centrale di caratura internazionale, in grado di non far rimpiangere Kim.

Ed è per questo che Natan potrebbe essere ceduto nel campionato brasiliano, al termine della stagione. Non è tuttavia da escludere un possibile prestito in Serie A, con alcuni club pronti ad accoglierlo per dargli modo di giocare con continuità e fare esperienza.