Addio Osimhen, scelto il sostituto: cifre da capogiro

Osimhen è destinato a salutare il Napoli alla fine della stagione, De Laurentiis ha già individuato il prossimo numero 9: ecco chi è

Tornato dalla Coppa d’Africa dopo un lungo e travagliato viaggio, Victor Osimhen è impegnato nel ritrovare la forma migliore e con ogni probabilità scenderà in campo nella gara di Champions League contro il Barcellona. L’attaccante nigeriano sarà l’arma in più del Napoli in questo rush finale e la speranza dei tifosi partenopei è che i suoi ultimi mesi all’ombra del Vesuvio siano conditi da tanti e decisivi gol.

Abbiamo parlato di “ultimi mesi” perché ormai non ci sono più dubbi: Osimhen saluterà il club azzurro durante la prossima estate, come ha fatto intendere il diretto interessato in molteplici occasioni e come ha confermato il presidente De Laurentiis in una recente intervista. L’ex Lille sembrerebbe destinato al Paris Saint-Germain per prendere il posto di Kylian Mbappé, promesso sposo del Real Madrid.

Osimhen dunque lascerà il Napoli, questo è poco ma sicuro. Meno certezze invece vi sono su chi prenderà il suo posto al centro dell’attacco azzurro. Sono svariati in nomi emersi negli ultimi giorni, tutti più o meno autorevoli e nei parametri del progetto napoletano. Ce n’è uno in particolare che sta prendendo sempre più quota in queste ore. Si tratta di Viktor Gyokeres, attaccante svedese attualmente in forza allo Sporting Lisbona.

Napoli, Osimhen destinato all’addio: per sostituirlo in pole Gyokeres

Gyokeres è un classe ’98 (a giugno 26 anni) che si presenta come un attaccante molto abile nei duelli individuali e dotato di ottima velocità. È sempre in movimento e non dà punti di riferimento alle difese avversarie, nonostante il metro e 87 di altezza: insomma, è possibile definirlo come il classico centravanti moderno. 28 gol e 11 assist in 30 partite è il suo bottino stagionale con la maglia dello Sporting tra campionato portoghese e coppe.

Numeri che hanno attirato sullo scandinavo l’attenzione di tanti top club, tra cui sembrerebbe appunto il Napoli. Sempre stando alle voci di corridoio, la compagine di Lisbona pretenderebbe per cederlo almeno 65-70 milioni di euro. De Laurentiis ci starebbe pensando seriamente e magari potrebbe sferrare la zampata in caso di ulteriori plusvalenze oltre a quella che realizzerà con il nigeriano.

