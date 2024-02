Tegola per una big: ancora un infortunio, lungo stop

Brutte notizie per quanto riguarda una big: il calciatore si è fatto male e sarà ai box per diverso tempo. Il tecnico non può sicuramene sorridere.

Il Bayern Monaco ha comunicato l’infortunio di Mazraoui. Il calciatore ha rimediato uno strappo della fibra muscolare della coscia sinistra. Non sono stati resi noti i tempi di recupero, ma difficilmente sarà in campo contro la Lazio. Una assenza importante considerando anche i diversi infortuni in quel reparto e negli altri ruoli.

Ora Tuchel spera in un recupero del marocchino, ma la strada è comunque lunga e tortuosa. Essendo uno strappo difficile ipotizzare un ritorno in campo entro due settimane. Anche se in questo momento rischiare il calciatore potrebbe costare molto caro e, quindi, vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte.

