De Laurentiis manda via Mazzarri: il sostituto è già in città

La seconda avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli sta per terminare: De Laurentiis ha già trovato il nuovo allenatore.

Il deludente pareggio nell’ultima gara al Maradona contro il Genoa potrebbe aver messo un punto quasi definitivo alla seconda avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. L’1-1 contro gli uomini di Gilardino ha fatto scivolare i campioni d’Italia in carica al nono posto: attualmente il Napoli ha nove punti di ritardo dalla zona Champions.

Un tracollo che il patron De Laurentiis vuole provare a fermare con il secondo cambio in panchina di questa stagione. Queste sono ore decisive per la panchina azzurra, con Mazzarri verso l’esonero.

Ma chi prenderà il posto del tecnico di San Vincenzo? Il presidente del Napoli già individuato la figura che dovrebbe condurre la squadra almeno fino al termine della stagione. De Laurentiis e i suoi uomini mercato hanno infatti avviato i contatti con Francesco Calzona, sbarcato in città questa mattina. L’allenatore italiano ha già ricoperto a lungo il ruolo di vice nel Napoli (prima con Sarri e poi con Spalletti).

Il 30 agosto 2022 è arrivata un’importantissima chiamata per Calzona: il tecnico è infatti diventato il nuovo CT della Nazionale slovacca, con cui ha centrato la qualificazione agli Europei che si terranno la prossima estate in Germania.

Calzona non vuole lasciare la Slovacchia a pochi mesi dall’appuntamento di Euro 2024 e per questo le parti stanno ragionando su un possibile doppio incarico, inserendo nello staff anche una bandiera degli azzurri come Marek Hamsik. Sarebbe già arrivato il via libera della Federcalcio slovacca al doppio incarico

I colloqui sono in corso e giorno dopo giorno cresce la fiducia nell’intesa: il Napoli aveva come piano B Marco Giampaolo, che ha vissuto la sua ultima esperienza da tecnico alla guida della Sampdoria nel 2022. Le cose, però, non sono andate molto bene per il ‘Maestro’.

Alla dirigenza partenopea era stato anche risponde al nome di Fabio Cannavaro.