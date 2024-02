Esonero e firma col Napoli: l’annuncio ribalta tutto

L’annuncio cambia tutto per quanto riguarda il Napoli e il futuro di un club, quello partenopeo, che sta vivendo un momento difficile

Nonostante il cambio di guida tecnica, la stagione del Napoli fatica a migliorare: il passaggio da Garcia a Mazzarri non ha dato i frutti sperati e la qualificazione alla Champions League, specie dopo il pareggio casalingo con il Genoa, è pressoché una chimera.

Presente difficile e futuro, al momento, ancora più complicato: nella prossima sessione estiva di mercato, il Napoli perderà Osimhen e potranno arrivare offerte importanti anche per Kvaratskhelia.

Fondamentale sarà la scelta dell’allenatore: Mazzarri non resterà alla guida dei partenopei con De Laurentiis chiamato a non sbagliare guida tecnica onde evitare di vivere un’altra stagione nell’anonimato. Sulla panchina potrebbe arrivare Stefano Pioli: l’allenatore del Milan, accostato al Napoli, avrebbe il compito di iniziare un ciclo importante sia in Italia sia a livello internazionale.

Nonostante uno scudetto e una semifinale di Champions League, il tecnico è costantemente criticato e il suo futuro, considerando il contratto in scadenza nel 2025, potrebbe essere lontano dai rossoneri. Occhio però all’annuncio che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Sul futuro di Pioli è infatti intervenuto Gerry Cardinale. Intervistato dal Corriere della Sera, ha sottolineato: “Abbiamo cambiato tanto ma siamo in crescita, vicini al secondo posto e il merito va dato a giocatori, staff e allenatore“. Dichiarazioni importanti nei confronti di una squadra che vuole essere protagonista in Europa League: i rossoneri sono una delle principali candidate alla vittoria della competizione e proveranno a regalare una grande soddisfazione ai propri tifosi

Pioli, arriva l’annuncio: “Non licenzio tanto per farlo”

Cardinale ha poi continuato: “Pioli sta facendo bene nonostante la situazione non facile, non licenzio per cambiare qualcosa“. Parole che fanno capire come la società rossonera sia contenta del lavoro del proprio allenatore considerando quanto successo, nel corso della stagione, a livello di infortuni soprattutto nel reparto arretrato dove si sono fatti male tre titolari.

Nel mercato può succedere di tutto e gli allenatori vengono giudicati in base ai risultati. Nonostante questo sembra difficile immaginare Pioli sulla panchina del Napoli: il tecnico dovrebbe continuare, almeno fino al termine del contratto, alla guida dei rossoneri. Le dichiarazioni di Cardinale, in casa partenopea, rischiano di essere l’ennesimo duro colpo da digerire all’interno di una stagione da portata a termine nel miglior modo possibile.