Il nuovo colpo arriva dal Messico: sorpresa Napoli

Colpo a sorpresa del Napoli: dal Messico un nuovo esterno a parametro zero. Si tratta di un ex Manchester City

Dalle stelle alle stalle. Si possono riassumere così gli ultimi 7 mesi del Napoli, la squadra campione d’Italia in carica e, ad oggi, nona in classifica a pari punti con il Torino. Un disastro su tutta la linea targato Aurelio De Laurentiis, che stavolta ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Dalla scelta del post Spalletti a quella in corso, oltre a scelte di mercato confuse frutto di improvvisazione.

La parola d’ordine in casa Napoli è solo una: ricostruire. A giugno è tempo di scelte importanti e coraggiose, a partire dalla panchina: De Laurentiis deve scegliere l’allenatore giusto per ripartire con il piede giusto e rinfondare la squadra con i soldi della inevitabile e già annunciata cessione di Osimhen.

Gli acquisti dovranno essere condivisi con il nuovo tecnico, quindi ad oggi è difficile immaginare quali saranno le mosse. Ci sono però alcuni profili che piacciono particolarmente alla società azzurra e soprattutto al direttore sportivo Meluso. Fra questi ce n’è uno che arriva dal Messico: non è più giovanissimo ma è convinto di poter dare ancora tanto all’Europa dopo una prima negativa esperienza.

Dal Manchester City al Napoli, colpo dal Messico

Era il 2017 quando il Manchester City lo acquistò al Santos Laguna, la squadra messicana in cui è cresciuto. Dopo una serie di prestiti in Olanda al Groeningen e negli States ai Los Angeles Galaxy, il ritorno a titolo definitivo in Messico al Guadalajara. Oggi milita nel Cruz Azul ma il richiamo dell’Europa, a 26 anni, è troppo forte e potrebbe riprovarci proprio al Napoli.

Il giocatore in questione è Uriel Antuna e, stando a quanto riportato da Mas Fichajes, il Napoli è fra le società europee interessate ad un suo rientro in Europa. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 e, nonostante una stagione tutt’altro che straordinaria (due gol e due assist finora), ha voglia di tentare una nuova avventura nel vecchio continente. Gli azzurri potrebbero dargli una chance.

Ma chi è Uriel Antuna? Classe 1997, è un esterno d’attacco, di piede destro, molto abile nel dribbling. Non ha preferenza di fascia, gioca indistintamente a destra e a sinistra. Come anticipato, i suoi numeri non sono così incredibili e non è più giovanissimo, eppure in casa Napoli c’è chi sta pensando di dargli un’altra chance. Al momento è un’idea così come tante altre: prima di procedere servirà un confronto importante con il nuovo allenatore per buttare giù le basi del nuovo Napoli. Se Uriel Antuna ne farà parte o meno, lo scopriremo solo più avanti.