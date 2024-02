“L’Inter ne venderà due”: l’annuncio in diretta è clamoroso

L’Inter vicina allo Scudetto ma comunque costretta a vendere. I nerazzurri potrebbero dire addio a due giocatori

L’Inter domina il campionato di Serie A ed è sempre più vicina alla vittoria dello Scudetto. Troppo ampio il divario con Juventus e Milan, e in più c’è anche una partita da recuperare. Lavoro importante di Simone Inzaghi che, dopo due anni di fallimento in Italia, sta finalmente per raggiungere l’obiettivo.

Obiettivo che sta per ottenere nonostante gli addii pesanti l’estate scorsa di tre giocatori chiave: Onana, Brozovic e Dzeko. La società non naviga in buone acque e ha bisogno per forza di cedere i propri giocatori per ridurre l’enorme buco finanziario di Zhang. I tifosi sono ormai consapevoli che ogni anno un top player della loro squadra sarà ceduto ed è molto probabile che accadrà anche nel prossimo mercato. Si è parlato tantissimo in questi giorni di un possibile assalto del Paris Saint-Germain per Marcus Thuram, e per i nerazzurri sarebbe un grande affare alla Onana visto che l’attaccante è arrivato a parametro zero (pagato tanto stipendio e tante commissioni). Ma è più probabile che saranno ceduti altri giocatori e sì, il plurale non è casuale.

Doppio addio all’Inter, i tifosi tremano

Come già detto, la situazione finanziaria dell’Inter è un vero e proprio disastro. Marotta deve per forza valutare tutte le offerte e in estate, dopo una stagione di alto livello come questa, l’arrivo di proposte importanti è inevitabile. Il problema per i tifosi è che i sacrificati potrebbero essere ancora una volta più di uno, proprio come l’anno scorso.

A rivelarlo è Stefano Mauri ai microfoni di TV Play. L’ex calciatore della Lazio, che ha parlato anche della possibile cessione di Leao per il Milan, ha specificato che “Anche l’Inter venderà almeno un giocatore, forse anche due“.

Mentre tutti parlano di un possibile addio di Thuram, secondo lui invece gli indiziati sono altri: “Credo che sarà ceduto Dumfries più uno fra Barella e Dimarco. I sostituti sono già in casa, Carlos Augusto e Frattesi“. E, a proposito di sostituti, a gennaio l’Inter ha fatto un’operazione che potrebbe essere proprio un segnale per la cessione di Dumfries: “L’acquisto di Buchanan rappresenta un indizio“.

Insomma, si propsetta un’estate difficile per i tifosi interisti, nonostante la conquista della seconda stella sul petto. C’è da dire che Marotta sicuramente non si farà trovare impreparato: ha già preso a parametro zero Zielinski e Taremi. E, come l’estate scorsa, saprà rimediare agli addii.