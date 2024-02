Napoli, clausola automatica: non conviene far giocare il titolarissimo

Il Napoli è in piena difficolta e arrivano problemi anche con una clausola particolare: ecco tutti i dettagli

Un big del Napoli potrebbe andare via. La sua permanenza è legata proprio a quanto farà in questa stagione.

I problemi in questa stagione del Napoli si sono dimostrati enormi, i campioni di Italia sono sempre più lontani dal raggiungere un piazzamento utile a qualificarsi alla prossima Champions League. A nove distanze dal quarto posto, gli azzurri registrano ora un altro caso che si rifletterà anche in sede di calciomercato.

Uno dei titolari potrebbe andare via. La sua situazione contrattuale è penalizzata proprio da una particolare clausola inserita nell’accordo tempo fa e che fa riflettere i tifosi. La rivoluzione per la prossima estate potrebbe coinvolgere pienamente uno dei protagonisti dello scudetto che, peraltro, aveva già fatto capire di non disdegnare affatto una nuova avventura.

Le attenzioni si rivolgono al campo necessariamente, il rinnovo di Alex Meret si lega alle presenze e il Napoli dovrà valutare se far scattare o meno la clausola per il futuro.

Meret, scatta la clausola

La stagione del Napoli non è fortunatissima partendo proprio dal portiere titolare, che è rimasto fermo per cinque partite in Serie A (a causa di un infortunio alla coscia) ed è rientrato nel pareggio interno contro il Genoa. Meret è tornato titolare e così la clausola di rinnovo è vicina a scattare.

Nell’accordo stabilito qualche tempo fa, c’era la possibilità di un rinnovo automatico se Meret raggiungerà il 70% delle presenze stagionali. Guardando già alle statistiche attuali, il portiere ha proprio questa percentuale nelle gare di Serie A, che gli consentirebbe così di rimanere un’altra stagione in azzurro.

Le strategie del Napoli potrebbero emergere per quanto concerne il post Meret, con Gollini che si è rivelato adatto come vice. Sarebbe però alquanto assurdo mandare in panchina Meret per non fare attivare la clausola.

Perdere il portiere titolare a costo zero non sarebbe l’ideale per il bilancio, club come Inter e Milan hanno fatto un sondaggio. Il rinnovo automatico non impedirebbe, comunque, al Napoli di pensare alla sua cessione quest’estate, con il trasferimento che frutterebbe una plusvalenza.

In caso di rinnovo, Meret potrebbe essere poi ceduto per 15 milioni di euro. Il Napoli ripartirebbe in porta da Gollini e con il ritorno di Elia Caprile dall’Empoli. Il giovane portiere in questa stagione sta dimostrando di poter essere un profilo interessante per il presente e, soprattutto, per il futuro.