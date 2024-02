Napoli, ennesima bufera: “Sotto gli occhi di De Laurentiis”

Momento decisamente complicato per il Napoli con De Laurentiis che ha assistito all’ennesima bufera scoppiata in una stagione negativa

Il cambio di guida tecnica non ha portato i risultati sperati: il Napoli è passato da Garcia a Mazzarri (e ora da Mazzarri a Calzona…) ma le sono non sono migliorate con i partenopei in grande difficoltà. Nell’ultimo match di campionato è arrivato l’uno a uno casalingo contro il Genoa e poco importa se il punto è stato conquistato grazie alla reazione mostrata dalla squadra nel finale del match.

I campioni d’Italia avevano bisogno di una vittoria in ottica quarto posto: la zona Champions non è mai stata così distante e ora il rischio di non qualificarsi alle prossime coppe europee è piuttosto serio. Serve un cambio di passo ma, giornata dopo giornata, i partenopei mettono in luce diverse difficoltà e poche soluzioni per uscire dal momento negativo.

A questa situazione bisogna aggiungere quanto successo nell’intervallo della gara contro il Genoa sul punteggio di zero a zero. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella pancia del Maradona sarebbe avvenuta una discussione tra l’allenatore Mazzarri e il difensore Ostigard, con il classe 1999 nervoso per la decisione del tecnico di sostituirlo.

La scelta di Mazzarri di inserire Natan ad inizio ripresa va attribuita anche al cartellino giallo ricevuto da Ostigard nella prima frazione di gioco: il tecnico non voleva rischiare eventuali rossi e, di conseguenza, l’inferiorità numerica. Un nervosismo sintomo del momento negativo dei partenopei: la squadra fatica a trovare continuità di risultati, è lontana dal quarto posto in campionato e sembra non trovare una via di uscita.

Napoli, discussione all’intervallo tra Ostigard e Mazzarri: De Laurentiis ha visto tutto

Ad assistere a quanto successo nello spogliatoio del Napoli, tra Ostigard e Mazzarri, il presidente De Laurentiis. Il patron partenopeo sta vivendo una stagione complicatissima e, proprio in queste ore, ha decidere di cambiare nuovamente guida tecnica. Il prossimo impegno dei partenopei sarà contro il Barcellona, nell’andata degli ottavi di finale di Champions in un match dove tornerà Osimhen.

La doppia supersfida col Barcellona di Xavi potrebbe dare un senso diverso alla stagione, fin qui deludente, di Kvaratskhelia e compagni, passati dalla conquista del terzo storico Scudetto a un’annata a dir poco pessima, con la squadra attualmente a metà classifica.