Napoli, polveriera spogliatoio: caos nell’intervallo, cos’è successo

Il Napoli è molto distante ormai dal quarto posto in classifica. Ancora un pari, caos nello spogliatoio: che grana con Mazzarri, la verità

Non finiscono i problemi in casa Napoli. Mazzarri non ha riportato quell’entusiasmo auspicato dal presidente De Laurentiis: ecco la verità su quanto successo nell’intervallo contro il Genoa. Serve un cambiamento radicale per cercare di ritornare in zona Europa: il retroscena.

Il Napoli non sa più reagire. Un pari arrivato in extremis contro il Genoa grazie alla rete nel finale di Ngonge: un punto che serve a poco. L’edizione odierna de Il Corriere della Sera ha fatto emergere un nuovo retroscena davvero terribile di quanto avvenuto nello spogliatoio.

Napoli, la verità durante l’intervallo contro il Genoa

Il club partenopea non se la sta passando davvero bene, ma ora tutto può cambiare con il possibile ritorno di Francesco Calzona. Vice storico di Sarri, è al momento Ct della Federazione slovacca: ecco la verità di quello che è accaduto pochi giorni fa durante Napoli-Genoa.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, nell’intervallo della sfida contro il Genoa i calciatori del Napoli hanno protestato animatamente contro Mazzarri per poi chiedere scusa a bocce ferme. Ormai regna un grande caos in casa azzurra con lo spogliatoio che è diventata una polveriera: serve una nuova scossa con il presidente De Laurentiis pronto a scommettere su Francesco Calzona. Gli azzurri non hanno una guida di livello