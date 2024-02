Spavento per il bomber: botta in testa e notte in ospedale

Bomber della Serie A in ospedale: grande spavento per uno degli attaccanti più noti del nostro campionato, subito dopo la partita del Napoli.

Non si scherza con gli scontri di gioco, specialmente quando è il caso di colpi alla testa. Per fortuna, alle volte tutto si rivela solo un grande spavento, come è accaduto nel caso di uno dei più noti attaccanti del campionato italiano. Il giocatore sta bene, ma è subito stato portato in ospedale per accertamenti sulle sue condizioni.

Tutto è accaduto subito dopo Napoli-Genoa di Serie A, incontro durante il quale aveva subito proprio una botta al capo in uno scontro di gioco.

Una brutta disavventura, è proprio il caso di dirlo, quella capitata a Mateo Retegui, il 24enne attaccante italo-argentino della formazione ligure. Lanciato l’anno scorso in nazionale da Roberto Mancini, quando ancora giocava al Tigre, l’attaccante è stato portato nel nostro campionato la scorsa estate dal Genoa, che ha investito ben 12 milioni nel suo acquisto. Una cifra fin qui meritata per l’attaccante della squadra di Alberto Gilardino, autore di ben 7 reti stagionali, tra campionato e Coppa Italia.

L’ultimo periodo, però, non è stato dei migliori per il bomber della nazionale, che a ottobre 2023 ha subito un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fermo ai box per un po’ di tempo. Retegui ha saltato 5 partite e poi altre due per un affaticamento muscolare. Nel 2024 era rientrato alla grande, andando in gol contro Salernitana e Lecce, ma nel pareggio 1-1 di sabato contro il Napoli ha subito una botta alla testa in un scontro con Ostigard.

Retegui in ospedale: paura per il bomber della nazionale dopo Napoli-Genoa

L’italo-argentino è rimasto comunque in campo fino al 75’ minuto, e sembrava non aver accusato sul subito alcun problema. Solo una volta in aereo, per il volo di ritorno verso Genova, Retegui ha iniziato ad accusare un leggero malore, che ha subito suscitato qualche preoccupazione. Appena atterrato nel capoluogo ligure, il giocatore è stato condotto rapidamente in ospedale per accertamenti, e gli è stata anche fatta una Tac, che ha fortunatamente dato esito negativo.

Come spiegato dal ‘Secolo XIX’, il bomber genoano è stato tenuto tutta la notte in osservazione in ospedale, come da prassi, ed è stato infine dimesso nella mattinata di domenica. Tutto a posto, dunque, spavento a parte. Retegui non ha riportato alcun problema serio e già domenica mattina era ad allenarsi agli ordini di Alberto Gilardino. Non ci dovrebbero essere problemi, quindi, per la prossima partita contro l’Udinese.