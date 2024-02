Xabi Alonso, il futuro è già deciso: ecco dove allenerà

Xabi Alonso è uno dei tecnici più ambiti sul mercato. Un top club sembra in pole per ingaggiare lo spagnolo

Il lavoro di Xabi Alonso al Bayer Leverkusen sta convincendo un po’ tutte le grandi big. Molto probabilmente l’anno prossimo ripartirà da una big europea.

Da calciatore era un centrocampista di qualità, nel suo percorso da allenatore invece sta stupendo tutti per i risultati che sta ottenendo in Germania. Xabi Alonso è il tecnico pronto a interrompere il lungo dominio del Bayern Monaco, dopo undici stagioni il titolo potrebbe essere conquistato dal Bayer Leverkusen ora in testa con ben 8 punti di vantaggio sui bavaresi.

La squadra delle aspirine sta giocando un campionato strepitoso, Xabi Alonso conduce un gruppo che ha conquistato 18 vittorie e quattro pareggi, con 57 gol fatti e 15 subiti a giustificare un più che meritato primato in Germania. Numeri che aumentano nel corso della stagione, sono ben 95 i gol arrivati nelle 32 partite giocate in tutte le competizioni, che fanno del Bayer Leverkusen una squadra temibile.

Il tecnico resta desideratissimo, potrebbe fare un ulteriore salto di qualità dalla prossima estate. Del resto, sono tante le big che cercano un giovane allenatore dal pedigree vincente per iniziare un nuovo ciclo. Tra Inghilterra, Spagna e Italia, Xabi Alonso è tra i più osservati, e potrebbe avere una sua preferenza

Xabi Alonso, arriva il ritorno da allenatore

Il mister spagnolo potrebbe scegliere una meta importante, c’è un posto vacante in ballo e una big ha un vantaggio in più rispetto alla concorrenza: il Liverpool. Xabi Alonso erede di Jurgen Klopp, il passaggio di consegne sarebbe gradito anche dai tifosi.

L’allenatore tedesco ha annunciato l’addio a fine stagione, Alonso come erede in panchina sarebbe un profilo ideale considerando come conosca già molto bene l’ambiente. L’allora centrocampista era un perno della squadra allora allenata da Rafa Benitez, ha militato nel Liverpool dal 2004 al 2009.

Alonso fu uno dei protagonisti nella finale di Champions League del 2005, segnò uno dei gol della rimonta contro il Milan dopo aver ribattuto il rigore parato da Dida. Il trionfo con il Liverpool è nella storia, i tifosi sognano di tornare a vincere la competizione con Xabi in panchina.

Il calcio offensivo visto col Bayer ben si legherebbe all’attuale rosa del Liverpool, il tecnico potrebbe a breve sciogliere le riserve e far capire quale sarà il suo futuro. Al di là dei reds, restano in ballo, comunque, altre opzioni. Il Barcellona valuta attentamente il mister ma è limitato da una situazione finanziaria non florida, occhio poi allo stesso Bayern Monaco.