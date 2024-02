Bomba dalla Spagna: a Barcellona confermano tutto

Tutto confermato proprio dalla stessa città spagnola, le voci erano vere: ecco cosa sappiamo a proposito del Barcellona

Quella che a breve affronterà un Napoli in netta difficoltà non è certo una squadra in ripresa. Il Barcellona giocherà i prossimi ottavi di Finale di Champions League contro gli azzurri già sapendo che l’attuale allenatore andrà via a fine stagione. Xavi ha confessato che, per il bene della squadra, lascerà l’incarico.

Il Napoli non sta messo meglio. Di queste ore il terzo cambio in panchina: Calzona al posto di Walter Mazzarri, con il neo tecnico che debutterà proprio domani sera contro i blaugrana.

In appena quattro mesi, il Ct della Slovacchia (avrà il doppio incarico da qui agli Europei) dovrà convincere Aurelio De Laurentiis ha confermarlo per la prossima stagione. Impresa ardua, viste le pessime condizioni in cui versa la formazione che l’anno passato ha dominato la Serie A stravincendo lo Scudetto, il terzo della storia del Napoli.

Domani Calzona potrà fare affidamento sull’arma più pericolosa, nonostante tutto, in possesso degli azzurri, ovvero quel Victor Osimhen destinato all’addio nel prossimo calciomercato estivo. Da stabilire solo chi, tra Chelsea e PSG, pagherà la clausola da 120 milioni.

La sfida del ‘Maradona’ avrà però anche un retrogusto di mercato. Già, perché entrambe hanno nel mirino gli stessi nomi per la panchina, da Antonio Conte fino a Roberto De Zerbi.

Bomba dalla Spagna, conferme su Barcellona-De Zerbi

Al momento, tuttavia, il nome più ‘caldo’ per la panchina del Barça è quello del bresciano ex Sassuolo e Shakhtar Donetsk. Addirittura ‘Marca’ sostiene come De Zerbi sia già vicino alla firma con la società catalana.

Sicuramente il presidente Laporta avrà anche altri nomi nella sua lista, ma sembra che ormai le scelte dei blaugrana stiano per andarsi a restringere sempre più per concludersi proprio sull’ex calciatore italiano. Un filo sottile che, quindi, continuerebbe a legare la città catalana a Napoli, visto che pure quello di De Zerbi è un nome che conta per entrambe le squadre.

Si dice infatti che tra i candidati per il prossimo anno in terra napoletana ci fosse stato inizialmente proprio l’ex fantasista azzurro, che però avrebbe declinato poiché ambisce a una squadra ben più prestigiosa. Barcellona, in effetti, sarebbe una soluzione che tutti gradirebbero, una soluzione che l’attuale allenatore del Brighton certamente non rifiuterebbe.