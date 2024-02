Kane al posto di Osimhen: sta succedendo davvero

Kane al posto di bomber Victor Osimhen, il quale è destinato a lasciare il Napoli al termine della stagione in corso: l’ipotesi prende quota.

Il clima di tensione nel mondo Napoli non è affatto scemato, anzi. I numeri dimostrano che il rendimento è peggiorato da quando Walter Mazzarri (silurato per far posto al duo Calzona-Hamsik) ha preso il posto di Rudi Garcia.

Finora alla compagine azzurra è mancato parecchio l’apporto sul campo di Victor Osimhen e non potrebbe essere altrimenti. Un po’ a causa della Coppa d’Africa, un po’ per l’infortunio, ma soprattutto per via del tema futuro che inevitabilmente incide sulla tenuta mentale dell’attaccante classe ’98.

Difatti, anche nelle gare in cui è stato utilizzato, l’ex Lille ha reso decisamente al di sotto delle aspettative, a dimostrazione di come la sua testa ormai sia altrove. Osimhen, dal canto suo, sente di dover abbandonare la squadra al fine di mettere in atto un ulteriore step di crescita, che gli consentirebbe a tutti gli effetti di affermarsi in un calcio ad altissimi livelli.

È questo il desiderio del bomber nigeriano, il quale è pronto per vivere un’esperienza ben più prestigiosa lontano dall’Italia. De Laurentiis, ovviamente, sapeva che non sarebbe bastato il rinnovo del contratto a trattenerlo, da qui la saggia decisione di inserire nell’accordo scritto una clausola rescissoria dal valore di 130 milioni di euro.

E c’è qualcuno in giro per l’Europa disposto a versare tale cifra nelle casse del Napoli. Va monitorata la pista Paris Saint Germain, dato che la società parigina perderà Kylian Mbappe a parametro zero. Aggiungiamo che il profilo di Osimhen, come noto, stuzzica pure la fantasia del Chelsea.

Napoli, non solo Osimhen: il Chelsea pensa anche a Kane per l’attacco

I ‘Blues’ necessitano dell’acquisto di un grande centravanti e il bomber nigeriano, neanche a dirlo, fa gola. Ma stando a quanto riferisce il portale ‘Footballinsider247.com’, il club londinese starebbe valutando seriamente anche l’opzione Harry Kane per l’attacco.

La punta inglese è stata comprata dal Bayern Monaco la scorsa estate per oltre 100 milioni di euro, però sembra che il fuoriclasse ex Tottenham sia scontento in Germania. La situazione è molto complicata, tant’è che Tuchel potrebbe essere esonerato da un momento all’altro.

Ecco che Kane potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di un clamoroso ritorno in Premier League, nonostante il forte sentimento che lo lega tutt’ora agli ‘Spurs’. Sempre secondo la fonte citata, il Chelsea – che non presenta particolari problematiche dal punto di vista economico – pagherebbe la stessa cifra dell’operazione col Bayern. Insomma, la sensazione è che ne vedremo delle belle.