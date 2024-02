L’annuncio era arrivato due giorni prima: colpo di scena Ferrari

Un retroscena importante svela ai tifosi della Ferrari una mossa della scuderia molto discussa e in netto anticipo

La Ferrari diventa un argomento di discussione sempre più importante quando manca ormai poco all’inizio della nuova stagione motoristica.

I tifosi italiani si aspettano tanto dalla Rossa di Maranello, che tornerà in pista dal prossimo 2 marzo. Il primo Gran Premio del 2024 è in programma in Bahrain e toccherà alla coppia Leclerc-Sainz mostrare i progressi visti nella seconda parte della scorsa stagione.

La nuova SF-24 è stata rinnovata rispetto alla vettura che ebbe qualche difficoltà di troppo in passato, toccherà ai piloti mostrare sin da subito di essere competitivi contro la Red Bull.

Le attese maggiori però sono già proiettate al prossimo futuro, l’ingaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari resta sempre un argomento centrale per i tifosi. Un ultimo retroscena entra a sorpresa nel dibattito, l’affare con l’inglese era già stato chiuso ben prima dell’annuncio arrivato il 1° febbraio scorso. Un altro grande pilota diventa protagonista di questa vicenda.

Un colpo di scena per le tempistiche emerge solamente ora, l’affare tra Hamilton e la Ferrari era stato già definito e preparato qualche giorno prima, tanto che se ne era accorto anche Fabio Quartararo, pilota di MotoGp in visita di cortesia a Maranello.

Hamilton in Ferrari, Quartararo lo sapeva già

Sul profilo Instagram di Quartararo ci sono ancora le foto del francese nella scuderia insieme a Piero Ferrari. Insime ammirano i cimeli della Rossa. Un incontro emozionante per il pilota di MotoGp con il figlio del grande Enzo che avrebbe, in qualche modo, fatto intendere l’imminenza di questo importante colpo di mercato.

La visita del 26 gennaio diventa così un motivo di analisi per i tifosi. Quartararo – intervistato da Autosprint – ha ammesso di essersi accorto di qualcosa, c’era una strana tensione nell’aria: “Piero Ferrari me lo aveva suggerito, ma non avevo capito come interpretare i suoi messaggi. Non mi sono reso conto di ciò finché non è diventato ufficiale”.

Il pilota della Yamaha ha ammesso come non si sarebbe aspettato il passaggio di Hamilton in Ferrari. A tutto ciò si aggiunge anche quanto fatto da un noto marchio di birra che, il 30 gennaio, aveva lanciato uno spoiler importante. A due giorni dall’annuncio ufficiale, la reclame con una bottiglia insieme ai gadget della Ferrari mostrava anche una macchina stilizzata con la numero 44, ovvero il numero con cui Hamilton corre in pista.