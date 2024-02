Rivoluzione del club: via il tecnico e nuovo ds, arriva Massara

Quando si cambia un allenatore, soprattutto se si intende far partire un nuovo progetto, tira sempre aria di rivoluzioni. Un club, in tal senso, sta percorrendo questa via e per questo ha scelto il nuovo direttore sportivo. Si tratta dell’ex Roma e Milan Frederic Massara, pronto per una nuova esperienza.

L’addio di un tecnico rappresenta sempre un fatto doloro per il club. Sia in termini, come è normale che sia, emotivi, che per quel concerne il lato legato al progetto. Bisogna, infatti, ripartire da zero, per così dire, con la progettazione. Ed in più bisogna mettere in conto che possano insorgere delle nuove difficoltà e degli imprevisti. In tal senso, però, la società da tempo è al corrente dell’esigenza di mettere in piedi una sorta di rivoluzione. E così, dopo l’addio al tecnico, si è messa alla ricerca anche di un nuovo direttore sportivo. Per questo arrivano sviluppi importanti, visto che la scelta è quella di puntare sull’ex Roma e Milan Frederic Massara.

Rivoluzione nel club: via tecnico e nuovo ds

Un profilo come quello di Frederic Massara, libero dopo la sua parentesi sicuramente virtuosa al Milan, non può non attirare i grandi club. Che chiaramente sono attirati, per così dire, dalle sue doti manageriali e dalle sue competenze in materia calcistica.

In tal senso, il Liverpool ha deciso di valutare con molta attenzione anche il suo profilo. A riportare la notizia è il “The Athletic“, che spiega come i Reds sono alla ricerca di un direttore sportivo dopo l’addio di Jorg Schmadtke, nominato la scorsa estate in maniera provvisoria fino alla fine di gennaio. E Massara rappresenta uno dei nomi più caldi.

Liverpool, nuovo ds: occhi sull’ex Milan Massara

Chiaramente un club come il Liverpool lavora sempre su più profili. Per questo gli altri nomi da tenere in considerazione sono i seguenti. Il primo della lista sarebbe quello di Ghisolfi, attualmente al Nizza e che tanto bene sta facendo. In ogni caso, dal momento che quella sedia è vuota e che c’è da mettere a punto il dopo Klopp, la decisione deve essere presa in tempi stretti.