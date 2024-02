Mercato Napoli, colpo in arrivo: rinforzerà il centrocampo

20Aurelio De Laurentiis è pronto a costruire un grande Napoli per l’anno prossimo: il centrocampista vestirà la maglia azzurra

I pensieri di Aurelio De Laurentiis sono già rivolti alla prossima sessione di calciomercato, in un’estate che rischia di stravolgere la rosa del Napoli. Un Napoli spento, deludente, lontano parente della corazzata imbattibile condotta da Spalletti allo Scudetto solo qualche mese fa.

Il patron dei partenopei, però, ha ripreso in mano le redini della squadra – vedi l’esonero di Mazzarri per far posto a Calzona – ed è pronto a potenziare in maniera considerevole una squadra che ha registrato un calo prestazionale davvero preoccupante. Si partirà dalla difesa, settore nel quale verrà aggiunto sicuramente un leader difensivo di livello internazionale.

Il brasiliano Natan ha deluso in lungo e in largo e con ogni probabilità, davanti ad una proposta congrua, lascerà gli azzurri dopo un solo anno. Il vero cambiamento avverrà, però, in attacco. Perché pare proprio che Victor Osimhen sia destinato a lasciare i campani durante i prossimi mesi estivi.

La punta nigeriana ha nei mesi scorsi dichiarato come abbia già deciso il prossimo passo della sua carriera: evidentemente, stando pure alle dichiarazioni dello stesso De Laurentiis, lontano dal club campano. E così dovrà necessariamente arrivare un degno erede, per un attacco che da inizio 2024 sta facendo enorme fatica ad andare a segno.

E il centrocampo? Anche qui, una perdita importante: perché, a parametro zero, Piotr Zielinski lascerà il Napoli. Dopo ben otto anni con addosso la maglia azzurra, il talento polacco ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza per accettare la corte dell’Inter.

Per tale ragione 1-2 centrocampisti di grande livello sono attesi in quel di Castelvolturno, nonostante l’arrivo di Dendoncker nel mese di gennaio. Ed il ds Mauro Meluso ha già un asso in mano, con l’approdo praticamente certo per l’anno prossimo.

Michael Folorunsho è già da tempo un calciatore del Napoli. In prestito con la maglia dell’Hellas Verona sta mostrando tutte le sue qualità, andando all’occorrenza a segno come recentemente accaduto nel 2-2 contro la Juventus.

Napoli, è già deciso: Folorunsho vestirà la maglia azzurra

Così il Napoli proverà a puntare sul talento classe ’98, che con i gialloblù ha fino a questo momento collezionato 24 presenze, con 3 gol ed 1 assist vincente.

Mediano dal fisico imponente che predilige la fase difensiva pur riuscendo a incidere anche in attacco, Forolunsho farà sicuramente parte della batteria di centrocampisti a disposizione di quello che sarà – ancora non è chiaro, Calzona si giocherà la conferma in questi tre mesi… – il nuovo allenatore del Napoli.