Napoli: non giocherà più con Calzona, fatti fuori

Francesco Calzona è il nuovo allenatore del Napoli: cambiano subito le sue scelte, ecco chi non giocherà. Tutta la verità

Il Napoli continua a rivoluzionare il suo assetto tecnico con un nuovo cambio di allenatore. Calzona è voglioso di mettere subito in circolo le sue idee tattiche a partire dalla sfida di Champions contro il Barcellona. Per lui soltanto un giorno per toccare con mano le difficoltà della società: ecco chi non giocherà.

La società partenopea ha optato per una nuova rivoluzione con la scelta di Calzona al posto di Mazzarri. Ci saranno scelte drastiche per l’allenatore del Napoli che sarà in panchina con il Barcellona: ci sarà sicuramente Osimhen al centro dell’attacco dopo la Coppa d’Africa.

Napoli, le scelte di Calzona: ecco chi non giocherà

Il neo-allenatore del Napoli tornerà subito a Castel Volturno dopo gli anni d’oro con Sarri e Spalletti. Saranno poche ore per mettere subito in pratica le sue idee: dovrà subito incidere in un gruppo di lavoro che conosce molto bene.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Francesco Calzona potrebbe così cambiare completamente idea. Si ripartirà dal 4-3-3 con Meret in porta optando per la difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Zielinski potrebbe ritornare ad essere protagonista visto che lo conosce da una vita: Lobotka sarà il suo fulcro come in Nazionale slovacca con Anguissa confermato a centrocampo. In attacco potrà contare subito su Osimhen con Kvaratskhelia e Politano ai suoi lati.