Napoli-Juve a rischio: c’è il comunicato ufficiale

Un importante calciatore potrebbe saltare il big match fra Napoli e Juventus a causa di un nuovo infortunio: arriva il comunicato ufficiale.

Sia la Juventus che il Napoli stanno attraversando un momento particolarmente complicato. Gli azzurri finora si sono resi protagonisti in negativo di una stagione caratterizzata da troppi passi falsi, l’ultimo in ordine cronologico il pareggio al Maradona contro il Genoa. Il clima di tensione non accenna a diminuire, anzi. I numeri dicono che con Walter Mazzarri la squadra è perfino peggiorata rispetto alla direzione Garcia.

Il che la dice lunga. Non a caso De Laurentiis ha cambiato ancora affidando la squadra a Francesco Calzona. Trattasi dell’ex vice allenatore di Maurizio Sarri, nonché attuale commissario tecnico della Nazionale slovacca di Lobotka.

Calzona ha avuto modo in passato di conoscere l’ambiente partenopeo, perciò non partirà completamente da zero. E la Federazione slovacca gli ha anche dato l’ok per ricoprire il doppio ruolo di Ct e allenatore del Napoli, almeno fino al termine della stagione in corso. Ancora ben salda, invece, la posizione di Massimiliano Allegri, il quale presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025.

Non è da escludere che il trainer di Livorno si convinca ad abbandonare i bianconeri nei mesi a venire, al fine di intraprendere una nuova avventura e guadagnare altri stimoli. Le opportunità di certo non gli mancherebbero, d’altronde abbiamo a che fare con uno dei migliori gestori in circolazione nel panorama calcistico internazionale.

Ma la truppa torinese adesso ha smarrito la bussola ed è chiamata a ritrovarla in fretta. Dopo il ko di misura subito per mano dell’Udinese, la Juve non è riuscita a riscattarsi sul campo del Verona, dove ha messo a referto un deludente pareggio.

Allarme in vista di Napoli-Juventus: Danilo può saltare il big match

La vittoria manca da qualche settimana, di conseguenza l’asticella della preoccupazione generale è aumentata sensibilmente nell’ultimo periodo. Senza contare che il sogno Scudetto è praticamente già sfumato. E ci si mettono anche gli infortuni ad incrementare il livello di apprensione nel mondo Juve.

Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Danilo, uscito dolorante dalla gara contro il Verona. Il difensore brasiliano aveva riportato un trauma ed è stato sottoposto poi ad accertamenti strumentali presso il J|Medical. Attraverso un comunicato ufficiale il club bianconero ha reso noto che “gli esami radiologici eseguiti hanno escluso la presenza di lesioni capsulo legamentose e di fratture della caviglia sinistra“.

Ad ogni modo Danilo è comunque a rischio per l’atteso faccia a faccia con il Napoli, in programma domenica 3 marzo dalle ore 20:45. Per l’ex Manchester City, infatti, si prospetta uno stop della durata di 10-15 giorni, ragion per cui potrebbe non farcela a timbrare il cartellino in terra partenopea.