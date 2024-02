Napoli, nuova pista per Kvaratskhelia: il sostituto fa tremare i tifosi

Il Napoli vive un periodo piuttosto difficile. I rumors di mercato alimentano la preoccupazione attorno al club azzurro.

Il pari casalingo contro il Genoa ha messo in mostra tutte le lacune di una stagione, a dir poco horror. Il Napoli non funziona, l’arrivo del tecnico toscano – ieri silurato a sua volta in favore di Calzona – al posto di Garcia ha addirittura peggiorato le cose e per il club azzurro la zona Champions è ormai utopia. Soprattutto visto l’andamento di Atalanta e Bologna che sono distanti ormai ‘anni luce’, sia come classifica che come rendimento.

Per gli azzurri l’ultimo grande appuntamento è la Champions, contro un Barcellona non in grandissima forma si può fare la storia e un’eventuale qualificazione avvicinerebbe (e non poco) il Mondiale per club 2025.

Il Napoli ci crede, ma intanto c’è da registrare i costanti rumors di mercato che preoccupano i tifosi azzurri. Uno su tutti è Osimhen, il calciatore ha una clausola e sulle sue tracce ci sono Chelsea, Psg e anche club arabi, per circa 130 milioni potrebbe salutare. Ma non è l’unico a preoccupare la tifoseria azzurra.

Secondo quanto riporta il Mattino il Barcellona starebbe pensando proprio al talento georgiano per far partire la rivoluzione estiva. In estate Xavi saluterà, probabilmente ci saranno diversi addii e possibili innesti per rinforzare la rosa; la dirigenza blaugrana avrebbe inserito Kvara in cima alla lista per rinforzare il reparto offensivo, un colpo da novanta che potrebbe far impazzire tutta la tifoseria. Al momento rumors, ma che sicuramente non fanno piacere ai tifosi azzurri. E le ultime indiscrezioni preoccupano e non poco questi ultimi.

Secondo quanto riporta il giornalista turco Ekrem Konur il Napoli starebbe valutando il possibile sostituto del proprio asso georgiano e in cima alla lista delle preferenze di De Laurentiis ci sarebbe il talento del Brighton Kaoru Mitoma.

Napoli, si pensa al sostituto di Kvaratskhelia

Il calciatore è un esterno offensivo che si esprime al meglio proprio nel ruolo di Kvaratskhelia e avrebbe una valutazione di circa 45-50 milioni di euro. Soldi che il Napoli investirebbe grazie all’eventuale cessione del calciatore. Un’autentica rivoluzione.

In estate potrebbero dire addio gli uomini scudetto Kvaratskhelia e Osimhen e il Napoli potrebbe ripartire con nuovi colpi per il reparto. Al momento si tratta di rumors, ma occhio ai colpi di scena con il Napoli che potrebbe cambiare non solo il tecnico, ma anche diversi importanti calciatori della rosa.