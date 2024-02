Si infiamma Napoli-Barcellona: azzurri gelati

Si avvicina Napoli-Barcellona di Champions League, una partita fondamentale non solo per la posta in palio

Continua il momento nero per il Napoli. Il punto ottenuto col Genoa è sostanzialmente inutile per una squadra che aveva assolutamente bisogno di una vittoria per non dire definitivamente addio o quasi all’obiettivo Champions. La stagione azzurra si sta così avviando verso un totale fallimento.

L’ultimo obiettivo del Napoli si chiama Champions League, anche se il doppio confronto sarà con un certo Barcellona: nonostante la vittoria in extremis in casa del Celta Vigo, anche i blaugrana non stanno attraversando un momento semplicissimo.

Il passaggio del turno restituirebbe un minimo di lustro all’annata partenopea: serviranno due partite perfette e soprattutto il miglior Kvaratskhelia.

L’esterno georgiano è uno dei pochi in grado di cambiare passo, saltare l’uomo e creare difficoltà alla difesa avversaria. In questa stagione, tra tutte le competizioni, ha messo a segno 6 gol e realizzato 5 assist.

Contro il Barcellona sarà una partita particolare per il classe 2001. Stando a quanto riportato da todofichajes, infatti, il club spagnolo sembra aver messo gli occhi proprio sul georgiano. Si preannuncia una sessione estiva di calciomercato movimenta sia in casa Napoli sia in casa blaugrana: le due società daranno vita ad una vera e propria rivoluzione con l’obiettivo di tornare competitivi in campionato e a livello internazionale.

La stagione del Barça, fino a questo momento, non la possiamo definire propriamente positiva: il club rischia di non vincere neanche un trofeo, a meno di una clamorosa rimonta in Liga o di uno straordinario cammino in Champions. La sensazione è che il futuro si costruirà nei prossimi mesi a partire dalla guida tecnica considerando l’addio, annunciato, di Xavi.

Napoli, pericolo Barcellona: piace Kvaratskhelia

Kvaratskhelia sembra essere finito tra gli obiettivi del club spagnolo. Del resto si inserirebbe perfettamente nel 4-3-3 del Barcellona.

Dal punto di vista economico, il Barcellona dovrebbe mettere sul piatto la classica offerta irrinunciabile: Kvaratskhelia ha il contratto in scadenza nel 2027 e il Napoli non ha nessuna intenzione di privarsi del georgiano nella stessa estate in cui dirà addio Osimhen. Al momento si tratta di una semplice indiscrezione ma le cose, nel mercato, cambiano rapidamente. Per far vacillare De Laurentiis servirebbe una proposta intorno se non da almeno 100 milioni di euro, una cifra fuori portata per le casse dei catalani.