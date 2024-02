Sorpresa Cannavaro, nuovo ruolo: nessuno se l’aspettava

Fabio Cannavaro sta per essere investito di un nuovo ruolo, sorpresa generale: ecco la sua prossima avventura

Da difensore, è stato uno dei migliori interpreti della scuola italiana, raccogliendo grandi successi. Tra cui la vittoria dei Mondiali nel 2006 con la fascia di capitano e il Pallone d’Oro al termine di quella stagione. Fabio Cannavaro è stato una leggenda del calcio nostrano, restando un personaggio di spicco anche una volta finita la sua carriera da giocatore.

Da allenatore, si è ritagliato alcune soddisfazioni in Cina. Non bene, invece, la sua prima esperienza italiana al Benevento, che si era conclusa in malo modo. Nel frattempo, l’ex difensore si è tenuto impegnato come commentatore sportivo e si è lanciato in un progetto ambizioso: quello di riqualificare lo storico Centro Paradiso, che era quello dove si allenava il Napoli prima del fallimento, in una scuola calcio, insieme al fratello Paolo.

A proposito di Napoli, la maglia azzurra è sempre rimasta nel suo cuore. E addirittura si era vociferato della possibilità di vederlo raccogliere la panchina dei partenopei, in una stagione, quella del post scudetto, davvero difficilissima. Cannavaro è stato accostato anche alla panchina del Bari, l’altra società della famiglia De Laurentiis. Adesso potrebbe ripartire effettivamente con un nuovo ruolo, però del tutto imprevisto.

Cannavaro in Nazionale con Spalletti, il colpo di scena

Per Fabio Cannavaro, dopo aver contribuito, come detto, a darle lustro da giocatore, potrebbe esserci una nuova avventura in vista in Nazionale. Al fianco dell’attuale CT Luciano Spalletti.

L’indiscrezione porta la firma del quotidiano ‘Repubblica’, che sostiene che il profilo di Cannavaro sia particolarmente attenzionato, in questo momento, per integrare lo staff tecnico. Cannavaro potrebbe entrare nella ‘squadra’ dei dirigenti accompagnatori dell’Italia insieme a Gianluigi Buffon e a Giorgio Chiellini. In vista c’è Euro 2024 e una presenza come la sua potrebbe essere molto importante, a livello simbolico e non soltanto.

A quanto risulta, Cannavaro dovrebbe discutere della cosa con il presidente federale Gravina. Tra le ipotesi, c’è quella di aggregarlo già in occasione delle prossime amichevoli che si disputeranno a marzo, negli Stati Uniti, con Venezuela ed Ecuador, in preparazione alla rassegna continentale. Ma Cannavaro potrebbe far parte del gruppo anche solo per gli Europei in Germania. Appare certo che per lui si vada prefigurando un accordo a tempo, ma ne sapremo di più nelle prossime settimane.