Allenatore Napoli, sorpresa per l’estate: scelto il nuovo tecnico

Il tema allenatore Napoli, anche con l’arrivo in panchina di Francesco Calzona, non si placa e continua a far discutere. In tal senso, in ottica estate, i partenopei sembrano intenzionato a rompere gli indugi. Sarebbe stato scelto il nuovo allenatore che rappresenta una autentica sorpresa in vista dell’estate. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Il Napoli ha nella giornata di ieri annunciato l’arrivo di Francesco Calzona come nuova guida tecnica. Chiaramente, però, complice anche il fatto che lui è in primis il Commissario Tecnico della Slovacchia per i prossimi Europei, si tratta di una soluzione temporanea. Per l’estate il club di Aurelio De Laurentiis sa che deve operare d’anticipo per iniziare a programmare ed invertire la rotta rispetto a questa annata disastrosa. C’è una sorpresa, in tal senso, per quel che concerne la guida tecnica, dal momento che la scelta sembra essere stata fatta. E rappresenta certamente un punto di svolta importante che fa capire la traiettoria di questo club.

Napoli, le ultime sul nuovo tecnico

Gli azzurri si trovano, si ha la sensazione, ad un crocevia del loro futuro prossimo. Vista la situazione, infatti, i margini di errore sono ridotti ai minimi termini per la prossima stagione e bisognerà scegliere con cura il nome del nuovo allenatore. In tal senso, arrivano sviluppi.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, il Napoli sta seguendo con molta attenzione la situazione di Ivan Juric. Il serbo è in rottura con il Torino, come è noto, e potrebbe salutare. E gli azzurri gli garantirebbero quel salto di qualità che sta cercando ormai da diverso tempo.

Allenatore Napoli, sorpresa per l’estate: occhi su Juric

Chiaramente quello del serbo non è l’unico nome che piace alla dirigenza dei partenopei. Attenzione, in tal senso, anche al profilo di Raffaele Palladino, che con il Monza sta facendo ottime cose, ed a quello di Vincenzo Italiano, a cui invece alla Fiorentina continua a mancare la giusta continuità per puntare realmente in alto. In ogni caso, la scelta dovrà essere presa in maniera rapida e precisa, fermo restando che inevitabilmente molto passerà dai traguardi che il Napoli riuscirà a centrare da qui alla fine della stagione. Allenatore Napoli, una telenovela che ci accompagnerà ancora.